Buenas noticias del DMV: la licencia de conducir de California ahora está disponible en formato digital y así puedes obtenerla

California continúa avanzando hacia la digitalización de trámites cotidianos. Ahora, los conductores del estado pueden acceder a una versión digital de su licencia, conocida como Licencia de Conducir Móvil (mDL), que permite verificar la identidad directamente desde un teléfono. Según el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), esta innovación busca modernizar la manera en que los ciudadanos presentan su identificación, aunque la licencia física sigue siendo obligatoria en esta fase inicial.

California avanza hacia la modernidad con la Licencia de Conducir Móvil (mDL).

¿Cómo registrarse y activar la licencia de conducir digital en California según el DMV?

El programa piloto de la mDL es gratuito y voluntario, y está abierto a cualquier conductor con licencia vigente en California, siempre que todavía haya cupo dentro del límite de 4.2 millones de participantes, según el DMV.

Hasta ahora, más de 3.2 millones de personas se han inscrito, siendo Sacramento la ciudad con más usuarios activos, mientras que el condado de Los Ángeles lidera el estado con más de 780,000 registros. Para obtener la licencia digital, los usuarios deben:

Descargar la aplicación oficial CA DMV Wallet, disponible en Apple App Store y Google Play.

Iniciar sesión en la cuenta MyDMV o crear una si no se tiene.

Escanear la licencia física con la cámara del teléfono.

Seleccionar si se desea digitalizar la licencia de conducir o la identificación estatal.

Finalizar el proceso y activar la mDL dentro del programa piloto.

Es importante recordar que la mDL requiere una actualización mensual para mantener la información vigente. La aplicación enviará una notificación, y solo será necesario seguir las instrucciones para renovar la licencia de conducir de manera digital.

¿Dónde se puede usar la licencia de conducir digital en California?

Actualmente, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) es la única agencia que acepta oficialmente la mDL, según el DMV. Esto permite a los usuarios presentar la licencia de conducir digital en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos a partir del 4 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la TSA recomienda mantener la licencia física a mano, ya que otras entidades, como empresas privadas, cuerpos policiales y agencias estatales de California, aún no han adoptado el documento digital. Con el tiempo, la aceptación de la mDL podría ampliarse a medida que la tecnología se implemente de manera más generalizada.

Ventajas y consideraciones del uso de la mDL en California

El principal beneficio de la Licencia de Conducir Móvil es la comodidad de llevar la identificación en el teléfono, en línea con la tendencia hacia servicios totalmente digitales. Según el DMV, esta innovación no reemplaza la necesidad de la licencia física durante la fase piloto, pero representa un paso importante hacia la modernización de los procesos de identificación en California.

Los expertos recomiendan que los usuarios se mantengan informados sobre las actualizaciones de la app y sobre las agencias que comiencen a aceptar la mDL, ya que la digitalización de la identificación es un proceso gradual.