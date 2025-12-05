ICE arresta a profesor brasileño de Harvard que disparó cerca a sinagoga judía y lo acusan de "antisemita", pero lo niega

Carlos Portugal Gouvea, un ciudadano brasileño y profesor de la Facultad de Derecho de Harvard fue el protagonista de un extraño incidente cuando abrió fuego con una pistola de aire comprimido en las inmediaciones de una sinagoga judía. El docente fue arrestado por ICE y acusado de antisemitismo en los Estados Unidos.

Un "malentendido inocente"

Fue el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el que informó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que Gouvea abrió fuego cerca a Templo Beth Zion en Brookline, Massachusetts, un día antes del Yom Kippur, festividad judía, el pasado 2 de octubre de 2025.

Cuando fue arrestado su argumento fue que estaba cazando las ratas de los alrededores; sin embargo, como informó Mass Live, la defensa del maestro niega que su accionar esté relacionado al antisemitismo o cualquier acción que ponga en peligro a la comunidad judía de la zona: "Fue un malentendido total de una situación completamente inocente", dijo la defensa.

Por su parte, el Boston Globe recogió algunos testimonios de líderes del Templo Beth Zion, los cuales concordaron en que el accionar del profesor brasileño es "potencialmente peligroso", pero que las mismas parecían no responder a un odio deliberado contra los judíos, siendo este uno de los fundamento del Departamento de Policía de Brookline para no presentar cargos por delito de odio. Sin embargo, la Universidad de Harvard lo suspendió mientras se realizaba la investigación.

The New York Time se comunicó con Paul Campbell, portavoz del Departamento de Policía de Brookline, quien vía correo electrónico, dijo: "Si los agentes que respondieron hubieran creído que el antisemitismo había sido un factor en las acciones del señor Gouvea, lo habrían acusado de delito de odio (...) Con base en su investigación, no presentaron cargos basados en prejuicios".

Salida voluntaria de EE. UU.

Sin embargo, este caso no termina aquí, ya que el Departamento de Estado revocó la visa de Gouvea el pasado 16 de octubre, llegando a un acuerdo con la fiscalía sobre el cargo de uso ilegal del rifle de aire comprimido, en tanto que los de alteración del orden público y vandalismo contra la propiedad privada fueron desestimados.

Con todo esto, el docente que daba dos clases en derecho civil, derechos humanos, raza y la ley que, a su vez, fue fundador de la primera firma de abogados de Brasil enfocada en asuntos de gobierno corporativo, PGLaw, aceptó abandonar voluntariamente los Estados Unidos en lugar de enfrentar la deportación, una vez que fuera arrestado por ICE el pasado miércoles.