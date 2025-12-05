Trump VISITA a la familia del soldado herido tras ATAQUE cerca de la Casa Blanca y genera fuerte reacción nacional

El presidente de Estados Unidos sostuvo una reunión reservada en el Despacho Oval con los padres y el hermano del sargento Andrew Wolfe, integrante de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental, quien sigue hospitalizado luego del violento tiroteo ocurrido a escasos metros de la Casa Blanca la semana pasada.

Según informó el propio mandatario en su red social Truth Social, la familia mantiene la esperanza mientras Wolfe continúa en recuperación. Trump publicó una fotografía del encuentro y los calificó como “patriotas extraordinarios” por su fortaleza en medio de la emergencia.

Trump conversa con la familia del sargento Andrew Wolfe en el Despacho Oval.

Durante la conversación, el presidente destacó el compromiso del militar herido y envió condolencias por la muerte de Sarah Beckstrom, la especialista del Ejército que no sobrevivió al ataque. Trump ya había lamentado su fallecimiento días antes, describiéndola como “una joven sobresaliente en todos los sentidos”.

El jefe de Estado reiteró que su administración impulsará medidas adicionales para fortalecer la protección de los agentes que operan en zonas sensibles de Washington, especialmente en áreas de patrullaje próximas a edificios federales.

Qué se sabe del ataque y de la investigación en curso

El tiroteo ocurrió en la víspera de Acción de Gracias en una zona concurrida del centro de D.C., en la intersección de la calle I con la 17. De acuerdo con los reportes preliminares, un hombre identificado como Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano que llegó al país en 2021, disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional antes de ser detenido.

Las autoridades acordonaron el sector y desplegaron unidades médicas y federales para responder a la emergencia. Trump calificó el hecho como “un acto de odio y terrorismo”, asegurando que se trató de un ataque contra la nación en su conjunto.

Por ahora, Wolfe sigue bajo observación médica mientras avanza la investigación y se evalúan nuevas estrategias de seguridad en el perímetro cercano a la Casa Blanca.