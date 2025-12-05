ATENCIÓN, estado de Nueva York: Walmart CERRARÁ sus puertas antes de fin de año por una importante razón
Por el cierre de varias tiendas Walmart en Nueva York antes de fin de año, los compradores deberán organizar sus compras navideñas con más anticipación.
Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, los consumidores del estado de Nueva York deben prepararse para un cambio importante en sus hábitos de compra. Walmart, uno de los minoristas más grandes y visitados del país, ha confirmado que cerrará varias de sus tiendas en Nueva York antes de que termine el año, lo que afectará a quienes aún planean hacer compras de última hora.
Walmart cerrará en Navidad en Nueva York.
ALERTA con tus hijos en Walmart de West Valley City: reportan ARRESTO de hombre por presunta lascivia contra un niño
¿Por qué Walmart cerrará sus puertas en el estado de Nueva York antes de fin de año?
De acuerdo con Walmart, varias tiendas en el estado de Nueva York dejarán de operar a finales de este mes. Con este movimiento, la cadena se suma a otros minoristas de gran volumen, como Target, BJ's Wholesale y Costco, que también cerrarán temporalmente durante las festividades.
Según Walmart, esta medida busca permitir que sus empleados disfruten de tiempo con sus familias durante las fiestas, así como reorganizar sus operaciones antes del inicio del nuevo año.
Para los consumidores, esto significa que las compras navideñas deberán anticiparse, ya que todas estas tiendas estarán cerradas el 25 de diciembre. Además, muchas sucursales tendrán horarios reducidos la víspera de Navidad, por lo que se recomienda verificar los horarios locales antes de salir de casa.
¿Qué tiendas estarán abiertas en Navidad en Nueva York para compras de última hora?
Aunque muchas tiendas cierren en Navidad, los neoyorquinos aún tendrán alternativas para adquirir productos de última hora o alimentos. Según fuentes locales, varias de estas cadenas estarán abiertas con horarios especiales la mañana del 25 de diciembre:
- Denny's
- IHOP
- Starbucks
- McDonald's
- Bravo Italian Kitchen
- BRIO Italian Grille
- Domino's
- 7-Eleven
- CVS
- Walgreens
Además, muchas estaciones de servicio operarán con normalidad, lo que será útil para quienes viajen a visitar a familiares o amigos durante las festividades.
Planificar con anticipación y conocer qué tiendas estarán abiertas puede evitar contratiempos y largas filas de última hora, garantizando unas compras navideñas más tranquilas y seguras.
