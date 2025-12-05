Un nuevo aviso de seguridad alimentaria encendió las alertas en Estados Unidos luego de que se anunciara el retiro voluntario de un lote de mini barras de chocolate negro Häagen-Dazs, tras detectarse la presencia de trigo no declarado en su empaque. El ingrediente, ausente en la etiqueta, representa un riesgo para personas con alergias o sensibilidad al gluten.

FDA clasifica el retiro como Clase II

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó que el incidente fue catalogado como Clase II, una categoría que aplica para productos que pueden generar efectos de salud temporales o reversibles, aunque con baja probabilidad de causar daño grave.

Afecta a mini barras Häagen-Dazs distribuidas en supermercados de más de 30 estados.

El lote afectado corresponde a las Häagen-Dazs Chocolate Mini Bars en cajas de seis unidades, con código LLA519501 y fecha de vencimiento 31 de enero de 2027.

Error en el envasado originó el problema

El aviso publicado el 4 de noviembre surgió después de que Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc. detectara que algunas barras con trigo fueron colocadas por error en empaques que no declaraban ese ingrediente, incumpliendo la reglamentación federal de etiquetado.

Estados donde se distribuyeron

Las cajas afectadas se vendieron en tiendas Kroger y Giant Eagle, con distribución en los siguientes estados: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Misisipí, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, Wyoming, Maryland y Pensilvania.

Las autoridades recomiendan a las personas alérgicas no consumir el producto, desecharlo o solicitar un reembolso completo. Consultas: dreyers@casupport.com o 800-767-0120 (lunes a viernes, 8 a 17 h ET).

Dreyer’s aseguró que investiga el origen del error y que coopera plenamente con la FDA. Señaló que la seguridad y calidad de sus productos “siguen siendo la máxima prioridad” y ofreció disculpas por los inconvenientes.

Otro retiro reciente bajo investigación

La FDA también notificó el retiro de más de un millón de bolsas de queso rallado por riesgo de fragmentos de metal. Los productos, distribuidos en 31 estados y Puerto Rico por Great Lakes Cheese Co., incluyen presentaciones vendidas en Walmart, Publix, Aldi y Target. Este retiro también fue clasificado como Clase II.

Cómo solicitar reembolso o reemplazo por las barras Häagen-Dazs retiradas

Los consumidores que hayan adquirido las mini barras afectadas pueden solicitar un reembolso completo presentando el producto o el comprobante de compra en la tienda donde fue adquirido. Tanto Kroger como Giant Eagle confirmaron que atenderán estos reclamos sin necesidad de trámites adicionales, siempre que el lote coincida con el código LLA519501.

Quienes prefieran atención directa con la empresa pueden comunicarse con Dreyer’s Grand Ice Cream a través del correo dreyers@casupport.com o llamar al 800-767-0120, disponible de lunes a viernes entre las 8 a. m. y 5 p. m. (hora del Este). La compañía reiteró que este proceso no tiene costo y forma parte del protocolo de seguridad establecido para garantizar la confianza del consumidor.