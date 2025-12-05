ALERTA para varios grupos de inmigrantes: USCIS cambia las reglas de los permisos de trabajo y REDUCE SU VALIDEZ
USCIS ha decidido acortar la duración de los permisos de trabajo para refugiados, asilados y otros inmigrantes, reduciéndolos de cinco años a apenas 18 meses.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado un cambio significativo en los permisos de trabajo para inmigrantes, reduciendo su vigencia de cinco años a 18 meses. Según las autoridades, la medida busca fortalecer las revisiones de antecedentes y prevenir riesgos de seguridad entre los no ciudadanos que trabajan en el país.
USCIS anunció que los permisos más cortos requerirán más verificaciones de antecedentes.
USCIS modifica las reglas de los permisos de trabajo y acorta su validez para ciertos grupos de inmigrantes
Fox News reporta que el cambio afecta a refugiados, asilados, personas bajo suspensión de deportación y solicitantes de ajuste migratorio. También se aplica a quienes tengan solicitudes pendientes en estas categorías. Todas las nuevas solicitudes, así como las que estén pendientes a partir del 5 de diciembre de 2025, estarán sujetas a este límite de 18 meses.
¿Qué grupos especiales enfrentan límites de un año en sus permisos de trabajo?
Algunas categorías bajo la Ley One Big Beautiful Bill, promulgada por el presidente Donald Trump, tendrán un período aún más corto. Según el USCIS, los permisos vinculados a la libertad condicional y al Estatus de Protección Temporal (TPS) tendrán una duración máxima de un año, o hasta que finalice el período de TPS o de libertad condicional, lo que ocurra primero.
Esto incluye a refugiados en libertad condicional, personas con TPS vigente o solicitantes pendientes, así como a los cónyuges de empresarios bajo el Programa de Permisos Internacionales. Estas disposiciones se aplicarán a las solicitudes de empleo presentadas o pendientes a partir del 22 de julio de 2025, según el USCIS.
¿Cómo gestionar el nuevo permiso de trabajo?: recomendaciones para inmigrantes
Los expertos recomiendan a los solicitantes estar atentos a las fechas de vencimiento y planificar con anticipación la renovación de sus permisos. Además, el USCIS asegura que la medida busca garantizar revisiones periódicas para mantener actualizados los expedientes de los inmigrantes cuyos casos aún no se han resuelto, minimizando riesgos legales y de seguridad.
Para quienes dependen de estos documentos para trabajar legalmente, mantener una comunicación constante con el USCIS y preparar con anticipación la documentación requerida será clave para evitar interrupciones en sus labores.
