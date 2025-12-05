0
EN VIVO
Sorteo del Mundial 2026

ALERTA para varios grupos de inmigrantes: USCIS cambia las reglas de los permisos de trabajo y REDUCE SU VALIDEZ

USCIS ha decidido acortar la duración de los permisos de trabajo para refugiados, asilados y otros inmigrantes, reduciéndolos de cinco años a apenas 18 meses.

María Zapata
USCIS acorta la duración de los permisos de trabajo.
USCIS acorta la duración de los permisos de trabajo. | Composición: María Zapata, Líbero
COMPARTIR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado un cambio significativo en los permisos de trabajo para inmigrantes, reduciendo su vigencia de cinco años a 18 meses. Según las autoridades, la medida busca fortalecer las revisiones de antecedentes y prevenir riesgos de seguridad entre los no ciudadanos que trabajan en el país.

USCIS permiso de trabajo

USCIS anunció que los permisos más cortos requerirán más verificaciones de antecedentes.

Arrestan a un hombre en West Valley City por presunta lascivia con un menor.

PUEDES VER: ALERTA con tus hijos en Walmart de West Valley City: reportan ARRESTO de hombre por presunta lascivia contra un niño

USCIS modifica las reglas de los permisos de trabajo y acorta su validez para ciertos grupos de inmigrantes

Fox News reporta que el cambio afecta a refugiados, asilados, personas bajo suspensión de deportación y solicitantes de ajuste migratorio. También se aplica a quienes tengan solicitudes pendientes en estas categorías. Todas las nuevas solicitudes, así como las que estén pendientes a partir del 5 de diciembre de 2025, estarán sujetas a este límite de 18 meses.

¿Qué grupos especiales enfrentan límites de un año en sus permisos de trabajo?

Algunas categorías bajo la Ley One Big Beautiful Bill, promulgada por el presidente Donald Trump, tendrán un período aún más corto. Según el USCIS, los permisos vinculados a la libertad condicional y al Estatus de Protección Temporal (TPS) tendrán una duración máxima de un año, o hasta que finalice el período de TPS o de libertad condicional, lo que ocurra primero.

Esto incluye a refugiados en libertad condicional, personas con TPS vigente o solicitantes pendientes, así como a los cónyuges de empresarios bajo el Programa de Permisos Internacionales. Estas disposiciones se aplicarán a las solicitudes de empleo presentadas o pendientes a partir del 22 de julio de 2025, según el USCIS.

¿Cómo gestionar el nuevo permiso de trabajo?: recomendaciones para inmigrantes

Los expertos recomiendan a los solicitantes estar atentos a las fechas de vencimiento y planificar con anticipación la renovación de sus permisos. Además, el USCIS asegura que la medida busca garantizar revisiones periódicas para mantener actualizados los expedientes de los inmigrantes cuyos casos aún no se han resuelto, minimizando riesgos legales y de seguridad.

Para quienes dependen de estos documentos para trabajar legalmente, mantener una comunicación constante con el USCIS y preparar con anticipación la documentación requerida será clave para evitar interrupciones en sus labores.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA con tus hijos en Walmart de West Valley City: reportan ARRESTO de hombre por presunta lascivia contra un niño

  2. Trump RESUCITA la Doctrina Monroe y pone en la mira a América Latina: esto es lo que podría cambiar

  3. ALERTA, estudiantes inmigrantes en EE. UU.: joven que cursaba su primer año en el Babson College vivió pesadilla tras ser DEPORTADA

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano