PELIGRO para inmigrantes: USCIS lanza dura ADVERTENCIA a visitantes temporales por regla que puede causar deportación inmediata
USCIS recordó que hasta los visitantes que ingresan legalmente pueden ser expulsados si incumplen su tiempo de estadía o las condiciones de admisión.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) encendió nuevamente las alertas tras publicar un mensaje dirigido a quienes ingresan al país con permisos temporales. La agencia recordó que la entrada legal no garantiza permanencia y que cualquier visitante puede ser expulsado si incumple las condiciones de su admisión.
El aviso, difundido en redes oficiales, explica que varios extranjeros superan el tiempo autorizado de estancia y luego intentan ajustar su estatus dentro del país, una práctica que ahora será puesta bajo mayor escrutinio. USCIS subrayó que colabora con programas federales que aceleran procesos de expulsión y que las verificaciones se aplicarán tanto a viajeros con visa como a quienes usan el programa de exención de visado.
Incumplir el tiempo permitido puede activar deportación.
Un nuevo impulso a las deportaciones voluntarias
Dentro del mensaje, la agencia también recordó la existencia del programa “Regreso a casa”, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta iniciativa permite a quienes se quedaron más tiempo del permitido salir del país por cuenta propia mediante la aplicación móvil CBP Home. El mecanismo ofrece beneficios como un boleto aéreo pagado, una bonificación económica y la eliminación de ciertas penalidades.
Visitantes bajo vigilancia más estricta
Las autoridades recalcaron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) define el tiempo exacto de permanencia de cada visitante al momento de su ingreso al país. Quienes decidan permanecer más allá de esa fecha serán identificados y enfrentarán un proceso de expulsión inmediata.
El mensaje de USCIS aparece en medio de nuevas restricciones para ciudadanos de diversos países, especialmente aquellos incluidos en recientes evaluaciones de “riesgo migratorio”. Las medidas también contemplan revisiones adicionales a beneficios previamente aprobados, como residencias, naturalizaciones y otros trámites.
Motivos más frecuentes de deportación en EE. UU.
- Permanencia no autorizada: quedarse después de la fecha permitida o ingresar sin documentos.
- Delitos graves: condenas por felonías o crímenes de vileza moral.
- Fraude migratorio: presentar información falsa para obtener beneficios.
- Riesgo para la seguridad: ser considerado una amenaza para la seguridad pública o nacional.
