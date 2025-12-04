El arresto de ICE que aterra a inmigrantes: le sucedió a la esposa de un marine durante su entrevista final para la Green Card

En San Diego, California, un incidente reciente generó alarma en la comunidad inmigrante. Chanidaphon Sopimpa, una mujer tailandesa casada con un exmarine, fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante su entrevista final para obtener la tarjeta de residencia (Green Card). Su caso provocó preocupación y desató un debate sobre las políticas migratorias y el trato a los familiares directos de ciudadanos estadounidenses.

La historia de Chanidaphon Sopimpa y su matrimonio con un marine de Estados Unidos

Chanidaphon Sopimpa conoció a Samuel Shasteen, sargento retirado de los marines que sirvió durante 20 años y fue desplegado en Afganistán en dos ocasiones, en 2022, meses después de que enviudara.

Tras dos años de relación, contrajeron matrimonio, y Sopimpa inició el proceso de residencia permanente a través del USCIS. Su trámite avanzó sin inconvenientes hasta el día de la entrevista final, que se realizó el 18 de noviembre.

Así fue el arresto inesperado por ICE durante la entrevista para la Green Card

Mientras Sopimpa se encontraba en la sede del USCIS, los agentes del ICE interrumpieron la entrevista y la detuvieron de inmediato, sorprendiéndola justo cuando esperaba recibir la aprobación de su Green Card.

A su esposo se le entregó un código que supuestamente contenía instrucciones legales, pero resultó ser material promocional del ICE, lo que aumentó su sensación de traición y confusión. Actualmente, Sopimpa permanece en el Centro de Detención de Otay Mesa, a pesar de no tener antecedentes criminales.

Audiencia sobre fianza pendiente en Estados Unidos

Según ICE, la detención se debió a que la inmigrante había permanecido en Estados Unidos después del vencimiento de su visa. Sin embargo, abogados especializados señalan que la ley federal contempla excepciones para los familiares directos de ciudadanos estadounidenses que están tramitando la Green Card, lo que podría aplicar en este caso.

Sopimpa tiene programada una audiencia de fianza en diciembre, en la que espera ser liberada para continuar con su proceso migratorio. Este tipo de detenciones ha aumentado en la región desde el 12 de noviembre, lo que ha generado preocupación entre otros inmigrantes que esperan regularizar su estatus.