ALERTA con las infracciones de tráfico, inmigrantes: a pesar de haber vivido desde niña en EE. UU., fue detenida por ICE

La detención de una mujer inmigrante, que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, generó alarma entre sus familiares. Lo que comenzó como una simple parada de tráfico en Alabama terminó con su custodia por parte de agentes de inmigración, desatando un debate sobre los efectos de la expiración del estatus migratorio y los antecedentes legales menores.

Inmigrante fue detenida por ICE debido a una infracción de tráfico, a pesar de haber vivido en EE. UU. desde niña

El incidente ocurrió el 17 de noviembre en el condado de Clay, Alabama, cuando Sonia Parris, de 30 años, fue detenida por agentes locales tras una infracción de tráfico. Según Newsweek, la policía descubrió que su licencia y registro vehicular estaban vencidos y que había una orden pendiente por no presentarse a la corte en un caso anterior.

Dalton Parris, exesposo de Sonia, explicó que estas irregularidades estaban vinculadas con la expiración de su estatus bajo el programa DACA, que protegía su residencia desde que llegó a Estados Unidos con apenas dos meses de edad.

ICE asume el control del caso y agrega cargos adicionales

Tras su ingreso en la cárcel del condado de St. Clair, la familia de Sonia intentó pagar los cargos para liberarla al día siguiente. Sin embargo, se les informó que un retén migratorio había sido colocado sobre su expediente y que ICE tomaría el control del caso en un plazo de hasta 48 horas, según relató la familia a Newsweek.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó a Newsweek que la intervención federal se debió a que Sonia enfrentaba cargos locales adicionales, incluidos posesión de parafernalia de drogas y conducción sin licencia válida. Estos elementos, junto con la multa pendiente, permitieron que ICE asumiera la custodia total.

Sonia Parris junto a sus hijos.

Inmigrante es trasladada a instalaciones migratorias con asistencia legal en curso

De acuerdo con Al.com, la orden pendiente por no comparecer ante la corte fue clave para que ICE colocara un 'hold' sobre el caso de Sonia. Desde entonces, ha sido trasladada entre varias instalaciones en Alabama y, finalmente, enviada a un centro migratorio en Luisiana, donde su familia informa que permanece, en gran medida, incomunicada.

Actualmente, los familiares buscan apoyo legal para la audiencia migratoria que Sonia tiene programada el próximo 16 de diciembre, con la esperanza de resolver su situación y garantizar su derecho a la defensa.