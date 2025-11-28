¡Alerta, extranjeros! Trump promete impedir permanentemente la inmigración desde países del tercer mundo

En su discurso por el Día de Acción de Gracias y teniendo como contexto el tiroteo que tuvo lugar hace dos días cerca a la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que endurecerá aún más la política migratoria de su gobierno, prometiendo erradicar de forma permanente la llegada de inmigrantes venidos desde países del "tercer mundo".

Trump quitará beneficios a los inmigrantes en EE. UU.

Este y otros temas más lo dijo en su cuenta oficial Truth Social, donde expresó lo siguiente: "Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía desde la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, decadencia urbana, hospitales superpoblados, escasez de viviendas y grandes déficits)".

Y tomó como un ejemplo de esto lo que está sucediendo en con los migrantes provenientes desde Somalia, en el cuerno de África: "Cientos de miles de refugiados de Somalia se están apoderando por completo del otrora gran estado de Minnesota. Pandillas somalíes recorren las calles en busca de presas, mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus apartamentos y casas, esperando contra toda esperanza que los dejen en paz. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, es un completo incompetente, no hace nada, ya sea por miedo, incompetencia o ambas cosas".

Donald Trump prometió endurecer políticas migratorias tras tiroteo contra guardias nacionales cerca a la Casa Blanca.

Asimismo, dijo que, de acuerdo al último censo, la población extranjera en los Estados Unidos, asciende a los 53 millones de personas, añadiendo que la gran mayoría de estos recibe asistencia social, provenientes de países en crisis, siendo parte, muchos de estos, miembros de cárteles del narcotráfico: "Ellos y sus hijos reciben apoyo de enormes pagos de ciudadanos estadounidenses patriotas que, por su nobleza, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera (...) un migrante que gana US$ 30.000 con una tarjeta de residencia recibirá aproximadamente US$ 50,000 en beneficios anuales para su familia".

Trump promete eliminar inmigración desde el "tercer mundo"

Pero en una publicación anterior expresó de forma contundente: "Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, eliminaré las millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por 'Sleepy' Joe Biden, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país".

Y ahondo más en acciones específicas que quiere emprender su administración: "Eliminaré todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país: desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad nacional y deportaré a cualquier extranjero que se una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental".