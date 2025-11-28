- Hoy:
Muestran impactante video de guardia nacional disparando a "terrorista" afgano en balacera cerca a la Casa Blanca
El pasado miércoles 26 de noviembre, tuvo lugar un tiroteo que dos guardias nacionales heridos, uno de ellos murió, el otro tiene un pronóstico reservado.
En la víspera al Día de Acción de Gracias, tuvo lugar un tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca, en Washington DC, donde dos guardias nacionales fueron heridos, pero uno de estos perdió la vida, mientras el otro herido de gravedad, lo mismo que el perpetrador que, aparentemente, habría actuado completamente solo.
En la actualidad, un sujeto de origen afgano ha sido señalado como el tirador y nuevos videos muestran momentos de mucha tensión cuando uno de los guardias nacionales está en plena reyerta contra el hombre que, aparentemente, tendría vínculos terroristas.
Nuevas imágenes sobre el presunto tirador afgano
Rahmanullah Lakanwal, el presunto tirador, fue visto utilizando un arma de fuego, a la vez de parecer estar persiguiendo a uno de los "héroes" del tiroteo. El video muestra al militar corriendo mientras recarga su arma.
Otra imagen, nos muestra a los dos agentes desplomados en el suelo y siendo atendidos por el personal del servicio de emergencias. Los abatidos fueron Sarah Breckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, este último perdió la batalla y murió a causa de sus heridas el jueves por la noche, la agente femenina aún lucha por su vida.
¿Qué cargos afrontará el tirador de origen afgano?
El New York Post revela que las tropas consiguieron atropellar y detener al tirador, a la vez que era puesto bajo custodia, a la vez de ser tratado de heridas que no comprometían su vida. Eso sí, al menos de forma inicial, los cargos que enfrentaba eran los de agresión con intención de matar, posesión de un arma de fuego durante un delito violento, pero cuando Breckstrom falleció, este se elevó a asesinato en primer grado, anunciado este viernes 28 de noviembre por Jeanine Pirro, fiscal federal de DC.
Al programa, Fox & Friends de Fox News, Pirro dijo: "Lo que ocurrió en ese crimen es inconfundible. Es una asesinato premeditado. Hubo una emboscada con una arma dirigida a personas que no sabía que se avecinaba (...) Es un caso que ha tocado los corazones de muchos estadounidenses (...) ser asesinado en la calle durante un día festivo nacional es indignante, y el individuo que lo hizo pagará el precio máximo".
