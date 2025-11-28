- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN con el IRS: a partir de HOY, investigarán uno por uno a los que retiren más de MONTO de cajero automático
Conoce en esta nota quiénes deben estar al pendiente de la nueva disposición que lanzó el Gobierno en Estados Unidos. ¿Qué nuevas restricciones confirmó IRS?
Aviso importante: recientemente, Estados Unidos implementó nuevas regulaciones financieras en lugares específicos del país americano, esto como parte del esfuerzo por intensificar el rastreo de transacciones en efectivo.
Las autoridades tienen como intención fortalecer la vigilancia sobre aquellas operaciones que estarían relacionadas con actividades delictivas. A continuación, todo lo que debes saber para no verte perjudicado y conocer más de esta nueva medida.
IRS: a partir de hoy, investigarán uno por uno a los que retiren más de monto de cajero automático
Mediante información de 'El Cronista' y otros portales, se confirmó que estos últimos ajustes en la normativa financiera podrían afectar a algunas entidades, entre ellas, el Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Vale resaltar que estas modificaciones generan un contexto en el que ciertos retiros de efectivo podrían ser objeto de revisión individualizada. Asimismo, es bueno mencionar que esta medida está fundamentada en la Ley de Secreto Bancario, que establece la obligación de reportar transacciones que faciliten investigaciones fiscales y criminales.
IRS: a partir de hoy, investigarán uno por uno a los que retiren más de monto de cajero automático.
Por su parte, FinCEN se encarga de supervisar el cumplimiento de esta normativa y asignar al IRS la tarea de examinar operaciones en áreas consideradas de alto riesgo.
Esta nueva Orden de Localización Geográfica (GTO) ha ampliado la obligación de informar sobre transacciones en efectivo que oscilen entre 1.000 y 10.000 dólares, permitiendo al IRS llevar a cabo revisiones caso por caso, siguiendo los criterios establecidos por FinCEN.
¿Cuáles son las zonas afectadas frente a esta nueva normativa?
Tras este anuncio, las zonas afectadas por la regulación son:
- En Arizona, los condados de Santa Cruz y Yuma.
- En California, el condado de Imperial (códigos postales 92231, 92249, 92281, 92283) y el condado de San Diego (91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173).
- En Texas, los condados de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb.
¿Desde cuándo está en vigencia esta nueva normativa del IRS?
Cabe mencionar que esta drástica medida está vigente desde el 10 de septiembre de 2025 hasta el 6 de marzo de 2026. Además, cuenta con un plazo especial de cumplimiento para los negocios afectados. Para los usuarios, el monitoreo será mucho más estricto así se trate de cualquier operación con efectivo y con los códigos ZIP.
