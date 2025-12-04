ATENCIÓN. La Corte Suprema de Wisconsin. en Estados Unidos, ha impactado a la comunidad extranjera al decidir abordar un caso presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (UCLA), el cual tiene como finalidad poder esclarecer la legalidad de las detenciones de los inmigrantes en las cárceles locales a solicitud del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Propuesta de ACLU protegería a los inmigrantes que fueron privados de su libertad en EE. UU.

Según información de 'La Nación' y otros medios internacionales, se ha revelado la última acción y propuesta compartida por ACLU: la organización aseguró que no existe un marco legal que permita a los oficiales de Wisconsin llevar a cabo arrestos por infracciones civiles relacionadas con la inmigración, a excepción de que se cuente con una orden judicial y una declaración jurada.

Asimismo, la entidad ha señalado que, a través de una demanda, que los alguaciles no tienen la potestad para realizar detenciones civiles, incluyendo aquellas por violaciones de las normativas migratorias.

Además, la entidad no ha desaprovechado la oportunidad de solicitar a la Corte Suprema de Wisconsin que declare la falta de autoridad de los alguaciles para retener a individuos más allá de su fecha de liberación legal. Del mismo modo, ha exigido que, a partir de ahora, se emita una orden judicial que impida a los demandados continuar con estas prácticas.

¿Qué refleja el escrito de ACLU sobre esta situación de los inmigrantes?

Según lo que se pudo conocer del escrito de ACLU, se ha señalado que no es necesario un análisis fáctico por parte de un tribunal inferior para abordar estas situaciones.

"Este Tribunal puede y debe resolver este asunto al admitir esta petición de acción original y declarar que los alguaciles de Wisconsin carecen de la autoridad, bajo la ley estatal, para mantener a personas bajo custodia", se lee en el documento.