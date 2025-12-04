¡Muy interesante! Este 2025 se ha convertido en un periodo diferente e innovador, que ha llevado a millones de personas a acoplarse a ciertas actualizaciones y a ver a la vida con otros ojos luego de los nuevos cambios globales y, en especial, en Estados Unidos.

La elección de un papa estadounidense, el crecimiento de la inteligencia artificial, el sorpresivo auge de KPop Demon Hunters, entre otros temas, han sido las tendencias que más han resaltado en la comunidad latina. ¿Qué es lo que ha sido de interés para este grupo de extranjeros en Google Year in Search 2025? AQUÍ los resultados oficiales.

Google Year in Search 2025: estas son las búsquedas más populares en EE. UU. este año

En Líbero, te revelamos todas las tendencias top 2025 y lo que han estado buscando los latinos en Google. Este año, sin duda, se marca por tener una mezcla de política, alta tecnología, entretenimiento, fenómenos culturales, entre otros:

Charlie Kirk.

KPop Demon Hunters.

Labubu

iPhone 17.

One Big Beautiful Bill Act.

Zohran Mamdani.

DeepSeek.

Cierre del Gobierno.

Copa Mundial de la FIFA.

Aranceles.

Lista "¿Quién…?" más buscadas en español en EE.UU. 2025 Lista "¿Cómo…?" más buscadas en español en EE.UU. 2025 Lista "¿Dónde?" más buscadas en español en EE.UU. 2025 Lista "¿Qué es…?" más buscadas en español en EE.UU. 2025 ¿Quién es el nuevo Papa? ¿Cómo usar la palabra cómo? ¿Dónde nació el nuevo Papa? ¿Qué es USAID? ¿Quién es Charlie Kirk? ¿Cómo quedó la Selección de Guatemala? ¿Dónde queda Torenza? ¿Qué es la Proposición 50? ¿Quién es Caramelo de La Casa de los Famosos? ¿Cómo saber si tengo una orden de deportación? ¿Dónde ver el Mundial de Clubes? ¿Qué son aranceles? ¿Quién es Miguel Uribe? ¿Cómo está el dólar? ¿Dónde está la Casa de Alofoke? ¿Qué es la Casa de Alofoke? ¿Quién ganó las elecciones en Honduras? ¿Cómo saber si mi licencia está suspendida? ¿Dónde nació Fátima Bosch? ¿Qué es botulismo?

¿Cuáles fueron las canciones de más alta tendencia en español en EE.UU. este 2025?

La música en Estados Unidos ha sido muy variada para este 2025. A continuación, la lista de los 5 temas más buscados y de alta tendencia en español en el país americano: