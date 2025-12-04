0

MUCHA ATENCIÓN con las clases en EE. UU.: estos estados confirmaron sus FECHAS de cierre escolar 2025

Alaska, Texas y otros estados confirmaron las fechas para el cierre de las escuelas. ¿Qué pasará con los estudiantes y la educación en los próximos meses?

Melanni Miranda
EE. UU.: estos estados confirmaron sus fechas de cierre escolar 2025.
EE. UU.: estos estados confirmaron sus fechas de cierre escolar 2025. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
¡A tomar en cuenta, familias y estudiantes! Diciembre empezó con fuerza y con ello, muchas personas se encuentran a la espera de saber cuándo se finalizan las clases escolares en Estados Unidos. ¿Las vacaciones de los más pequeños de casa está cada día más cerca? Conoce cuándo las instituciones educativas cierran sus actividades académicas en esta temporada, la fecha exacta y más.

EE. UU.: estos estados confirmaron sus fechas de cierre escolar 2025

Es importante conocer que algunas escuelas del país americano han empezado a confirman el fin de sus clases académicas. No obstante, no todos los colegios terminarán las clases el mismo día, pues cada uno maneja su fecha exacta y sus actividades. En Líbero, te revelamos qué estados han anunciado la fecha del cierre de su etapa escolar 2025 en este mes de diciembre:

EE. UU.

EE. UU.: estos estados confirmaron sus fechas de cierre escolar 2025.

Estados de EE. UU.Fin de las clases escolaresRegreso a las clases escolares
Alaska25 de diciembre9 de enero
Texas (Según el calendario)21 de diciembre8 de enero
California25 de diciembre2 de enero
Montana22 de diciembre1 de enero
Nueva York24 de diciembre2 de enero

Asimismo, es bueno precisar que, este jueves 25 de diciembre ha sido declarado como feriado federal en todo Estados Unidos. Con esa medida, los centros educativos y diversos establecimientos, además de las instituciones, no brindarán atención y permanecerán cerradas para el público en general.

Alerta en los colegios por cambio de clima

Por otro lado, vale mencionar que, desde fines de noviembre, se enviaron alertas sobre el mal clima en varias zonas, generando la suspensión de las clases escolares e instituciones.

Se ha confirmado que, este 3 de diciembre, hubo un preocupante aviso sobre una tormenta invernal en diversos estados americanos, lo que ocasionó que se suspendan las clases en las escuelas de estos estados: Massachusetts, Nuevo Hampshire, Pensilvania, Virginia, Connecticut, Michigan y Nueva York.

Fútbol Peruano