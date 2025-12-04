¡A tomar en cuenta, familias y estudiantes! Diciembre empezó con fuerza y con ello, muchas personas se encuentran a la espera de saber cuándo se finalizan las clases escolares en Estados Unidos. ¿Las vacaciones de los más pequeños de casa está cada día más cerca? Conoce cuándo las instituciones educativas cierran sus actividades académicas en esta temporada, la fecha exacta y más.

EE. UU.: estos estados confirmaron sus fechas de cierre escolar 2025

Es importante conocer que algunas escuelas del país americano han empezado a confirman el fin de sus clases académicas. No obstante, no todos los colegios terminarán las clases el mismo día, pues cada uno maneja su fecha exacta y sus actividades. En Líbero, te revelamos qué estados han anunciado la fecha del cierre de su etapa escolar 2025 en este mes de diciembre:

Estados de EE. UU. Fin de las clases escolares Regreso a las clases escolares Alaska 25 de diciembre 9 de enero Texas (Según el calendario) 21 de diciembre 8 de enero California 25 de diciembre 2 de enero Montana 22 de diciembre 1 de enero Nueva York 24 de diciembre 2 de enero

Asimismo, es bueno precisar que, este jueves 25 de diciembre ha sido declarado como feriado federal en todo Estados Unidos. Con esa medida, los centros educativos y diversos establecimientos, además de las instituciones, no brindarán atención y permanecerán cerradas para el público en general.

Alerta en los colegios por cambio de clima

Por otro lado, vale mencionar que, desde fines de noviembre, se enviaron alertas sobre el mal clima en varias zonas, generando la suspensión de las clases escolares e instituciones.

Se ha confirmado que, este 3 de diciembre, hubo un preocupante aviso sobre una tormenta invernal en diversos estados americanos, lo que ocasionó que se suspendan las clases en las escuelas de estos estados: Massachusetts, Nuevo Hampshire, Pensilvania, Virginia, Connecticut, Michigan y Nueva York.