La Navidad se aproxima rápidamente en EE. UU. Todos los años, el Christmas Day se lleva a cabo el 25 de diciembre. Si bien, todavía faltan aún faltan varias semanas, es importante ya estar alistando todos los preparativos, especialmente si se espera con mucha emoción la llegada de la nieve y se tiene previsto realizar un viaje por esas celebraciones. ¿Se confirmó nieve en todo el país? ¿Cuál es el pronóstico?

Navidad en EE. UU.: los lugares donde se espera nieve y pronóstico para el 25 de diciembre

Como todos los años, miles de familias se desplazan para celebrar la Navidad en el país americano. Según información de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) y la prensa, entre ellos 'US', la mayoría opta por viajar en coche, mientras que un porcentaje menor elige volar. Frente a esto, es importante conocer el pronóstico del tiempo. ¿Sí habrá nieve en tu zona?

Recientemente, The Old Farmer's Almanac compartió un mapa que hace referencia a las condiciones climáticas que enfrentarán las familias el próximo 25 de diciembre en el país. El pronóstico señala que habrá un clima diverso, que va desde nevadas y lluvias hasta cielos despejados con algo de sol, a lo largo de la semana navideña.

En varias regiones de EE. UU. se ha brindado una alta posibilidad de una "Navidad blanca", Se ha anticipado nevadas en el noreste, el medio oeste superior, los lagos inferiores, el este del valle de Ohio y Alaska. "Chubascos de nieve dispersos y ráfagas pueden complicar los viajes en todo el estado, aumentando las probabilidades de una Navidad nevada", menciona el pronóstico de The Old Farmer's Almanac.

Por otro lado, se informó que el norte del Pacífico Noroeste enfrentaría tormentas y lluvias previo a la Navidad, mientras que las regiones Intermontanas, las Altas Llanuras y el Pacífico Suroeste tendrán chubascos de lluvia o nieve. Para los que prefieren escapar del frío, se prevén cielos soleados y pocas precipitaciones en el Corredor Atlántico, el Sudeste, Florida, Heartland, el área de Texas-Oklahoma y Hawái.

¿En qué zonas se presentará un clima variado?

El clima se presentará con una mezcla de condiciones en diversas zonas de EE. UU. En áreas, tales como el Sur Profundo, se anticipan cielos despejados para estas fechas, las cuales podrían dar paso a lluvias, mientras que en el Corredor Atlántico, la combinación de lluvia y nieve podría ser seguida por días soleados.

En los Apalaches, el pronóstico señala un inicio soleado en el norte, con lluvias en el sur, antes de que la nieve haga su aparición conforme se acerque el Día de Navidad. El pronóstico extendido de The Old Farmer’s Almanac también refleja un periodo prolongado. Se pide que se preste atención a las emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a medida que se aproxime la festividad.