Encendido de árbol del Rockefeller Center: fecha y horario para evento en Nueva York

El tradicional encendido del Árbol de Navidad del Rockefeller Center vuelve a iluminar Nueva York con un espectáculo que cada año reúne a miles de visitantes. La ceremonia, prevista para el miércoles 3 de diciembre a las 7:00 p.m. (hora local), incluirá presentaciones musicales y un despliegue visual que marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en la ciudad. Este año, el árbol está decorado con más de 50,000 luces LED multicolor que recorren cerca de 8 kilómetros, coronado por una impresionante estrella Swarovski de 2.7 metros formada por 3 millones de cristales.

¿Cómo ver la iluminación del árbol del Rockefeller Center lo más cerca posible?

Quienes se encuentren en Nueva York podrán acercarse al Rockefeller Center, entre las calles 49 y 50 y las avenidas 5 y 6, donde se ubica la icónica pista de patinaje. Aunque el acceso general es gratuito, existen dos alternativas pagadas para disfrutar la ceremonia desde ubicaciones privilegiadas. La primera es The Official Christmas Tree Photo, una experiencia que permite tomarse fotos profesionales desde las gradas de The Rink, con vista directa al árbol.

La magia navideña del Rockefeller Center ilumina nuevamente Nueva York.

Los precios comienzan desde $45. La segunda opción es el Rock Pass VIP: Holiday, un recorrido especial por el Rockefeller Center que incluye un acercamiento exclusivo al árbol y acceso a zonas de observación preferenciales. Este pase supera los $300 por persona.

¿Hasta cuándo estará iluminado el árbol del Rockefeller Center?

Desde el 3 de diciembre, el árbol permanecerá encendido diariamente desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche. La única excepción será la Nochebuena, cuando las luces se mantendrán encendidas durante 24 horas. El árbol podrá visitarse hasta inicios de enero del 2026. Las fechas exactas de retirada serán confirmadas en el sitio oficial del Rockefeller Center.

Actividades navideñas disponibles en el Rockefeller Center

The Official Christmas Tree Photo : fotos digitales profesionales desde un mirador exclusivo.

: fotos digitales profesionales desde un mirador exclusivo. Après Skate Chalets : chalés privados con vistas a The Rink y experiencia Aprés Skate.

: chalés privados con vistas a The Rink y experiencia Aprés Skate. Rock Pass VIP : recorrido especial, rooftop oculto con brindis, acceso a Skylift y The Beam Experience.

: recorrido especial, rooftop oculto con brindis, acceso a Skylift y The Beam Experience. Patinaje general : 60 minutos en la pista principal.

: 60 minutos en la pista principal. Patinaje VIP: acceso prioritario, lounge exclusivo, alquiler de patines incluido y descuentos en tiendas.

Consejos para disfrutar el encendido del Rockefeller Center sin contratiempos

Asistir al encendido del árbol puede ser una experiencia inolvidable, pero también bastante concurrida. Para evitar contratiempos, se recomienda llegar con varias horas de anticipación, especialmente si planeas quedarte en las zonas de acceso gratuito. Además, lleva ropa abrigada, ya que las bajas temperaturas de diciembre pueden volver la espera incómoda si no estás preparado.

Otro consejo importante es evitar llevar mochilas grandes o artículos voluminosos, ya que los controles de seguridad podrían retrasar tu ingreso. Si no deseas lidiar con la multitud, considera alternativas como ver la transmisión en vivo o adquirir alguno de los pases especiales que ofrecen vistas privilegiadas sin la presión del público.