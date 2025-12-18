MALAS NOTICIAS para ciudadanos en Virginia: eliminan las licencias de conducir para este grupo de personas y no podrán recuperarlas hasta el 2026

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, no solo porque permite conducir legalmente, sino también porque sirve como credencial de identidad.

Una nueva política del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Virginia establece que los conductores que modifiquen su dirección de domicilio fuera del estado podrían enfrentar la suspensión o cancelación de su licencia.

Suspensión y cancelación de licencias en Virginia

Según el DMV de Virginia, cualquier conductor que coloque una dirección principal fuera del estado puede ver su licencia de conducir o tarjeta de identificación con foto cancelada.

Virginia suspende licencias por cambio de domicilio fuera del estado.

Esto significa que obtener la suspensión de la licencia puede generar complicaciones al intentar tramitar una nueva, por lo que es fundamental que cada residente revise las reglas específicas de su estado antes de cambiar su domicilio.

Excepciones y alternativas

No todos los conductores están sujetos a esta medida. Las excepciones aplican a personal militar en servicio activo y a residentes de Virginia que trabajan fuera del estado.

Además, los afectados pueden solicitar una nueva licencia de conducir o una tarjeta de identificación con foto que refleje su domicilio actualizado. También es posible obtener una tarjeta de registro de vehículo revisada para cumplir con la normativa.