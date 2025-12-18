- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Liga de Quito vs Universidad Católica
MALAS NOTICIAS para ciudadanos en Virginia: eliminan las licencias de conducir para este grupo de personas y no podrán recuperarlas hasta el 2026
Virginia suspende y cancela licencias de conducir para un grupo específico de personas; hay excepciones para militares y trabajadores fuera.
La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, no solo porque permite conducir legalmente, sino también porque sirve como credencial de identidad.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Biloxi: reportan ARRESTO inmediato de mujer que fue acusada de colocar hojas de afeitar en panes de tienda
Una nueva política del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Virginia establece que los conductores que modifiquen su dirección de domicilio fuera del estado podrían enfrentar la suspensión o cancelación de su licencia.
Suspensión y cancelación de licencias en Virginia
Según el DMV de Virginia, cualquier conductor que coloque una dirección principal fuera del estado puede ver su licencia de conducir o tarjeta de identificación con foto cancelada.
Virginia suspende licencias por cambio de domicilio fuera del estado.
Esto significa que obtener la suspensión de la licencia puede generar complicaciones al intentar tramitar una nueva, por lo que es fundamental que cada residente revise las reglas específicas de su estado antes de cambiar su domicilio.
Excepciones y alternativas
No todos los conductores están sujetos a esta medida. Las excepciones aplican a personal militar en servicio activo y a residentes de Virginia que trabajan fuera del estado.
Además, los afectados pueden solicitar una nueva licencia de conducir o una tarjeta de identificación con foto que refleje su domicilio actualizado. También es posible obtener una tarjeta de registro de vehículo revisada para cumplir con la normativa.
- 1
ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante
- 2
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo
- 3
PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90