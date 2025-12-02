ALERTA en Venezuela: Trump habría propuesto a Maduro garantías para él y su familia a cambio de su RENUNCIA INMEDIATA

Los recientes reportes sobre una conversación de alto nivel entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro revelan un intento fallido por desactivar la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. De acuerdo con Miami Herald, la Casa Blanca habría ofrecido a Maduro, a su esposa Cilia Flores y a su hijo un salvoconducto seguro fuera del país, siempre que aceptara abandonar de inmediato la presidencia.

La propuesta surgió en un contexto de una escalada militar y diplomática, marcada por sanciones, designaciones legales y un notable despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe. Sin embargo, las diferencias entre ambas partes sobre las condiciones del acuerdo hicieron que la conversación terminara sin avances.

Negociación fallida entre Washington y Caracas

Según las filtraciones, Estados Unidos exigió la renuncia inmediata de Maduro y la salida de sus principales aliados para permitir un proceso de transición democrática. Washington también consideró innegociable que el mandatario recibiera una amnistía global, petición que el chavismo habría incluido como parte del trato inicial.

Trump habría propuesto a Maduro garantías para él y su familia a cambio de dejar la presidencia.

Por su parte, el gobierno venezolano habría planteado entregar el control político a la oposición, pero mantener el dominio de las Fuerzas Armadas. Esta propuesta fue interpretada por Estados Unidos como una estrategia similar al modelo aplicado en Nicaragua en 1991, o incluso al llamado "modelo cubano", en el que el poder militar sigue determinando las decisiones del país.

Tensión creciente y advertencias militares

La conversación tuvo lugar mientras Washington intensificaba su ofensiva contra el denominado Cártel de los Soles, estructura que, según acusaciones estadounidenses, estaría vinculada directamente a miembros del gobierno venezolano. La designación de esta organización como Entidad Terrorista Extranjera aumentó aún más la presión internacional sobre Caracas.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump anunció la preparación de posibles operaciones terrestres en territorio venezolano y ordenó el cierre total del espacio aéreo del país. Con portaaviones, buques y aeronaves de combate desplegados en el Caribe, el escenario militar suma incertidumbre al ya frágil panorama político venezolano.