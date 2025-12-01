ALERTA en Walmart de Kemah: se reporta evacuación por peligrosa AMENAZA

El domingo por la tarde se vivieron momentos de tensión en un Walmart de Kemah, Texas, cuando las autoridades recibieron una llamada que alertaba sobre la posible presencia de explosivos en el establecimiento. Según las autoridades locales, la situación provocó la evacuación del centro comercial y la intervención de especialistas en desactivación de bombas, con el fin de garantizar la seguridad de clientes y empleados.

Amenaza de bomba provoca evacuación en Walmart de Kemah

De acuerdo con el jefe de policía de Kemah, Raymond Garvey, alrededor de las 4:15 p. m. se recibió una llamada de un individuo que utilizaba un dispositivo para alterar su voz. Según Garvey, la persona afirmó haber colocado tres bombas dentro de la tienda y exigió un rescate de 10 000 dólares, con la amenaza de detonar los explosivos en aproximadamente 30 minutos.

La policía de Kemah respondió de inmediato, evacuando a los clientes y desplegando un perro detector de bombas. Posteriormente, las autoridades informaron que las instalaciones habían sido revisadas y consideradas seguras, descartando la presencia de explosivos.

El jefe de policía de Kemah reportó más amenazas de bomba en el condado de Galveston.

Continúan las investigaciones en el condado de Galveston

El jefe Garvey también informó a FOX 26 que, en los últimos días, se han reportado otras amenazas de bomba en distintas zonas del condado de Galveston. Según el jefe de policía, su departamento colabora con los investigadores para determinar si existe algún vínculo entre los incidentes y para garantizar la seguridad de la comunidad.

Hasta el momento, la identidad de la persona que realizó la llamada en Kemah no se conoce, y las autoridades continúan investigando el caso para prevenir posibles riesgos futuros.

