MUCHA ATENCIÓN, venezolanos deportados: reabren los vuelos de repatriación desde EE. UU. tras petición de Donald Trump

El gobierno de Caracas, Venezuela, dio luz verde para reanudar los vuelos de repatriación que realiza Eastern Airlines, esto luego del pedido de Donald Trump.

Aviso importante: recientemente, el Gobierno de Venezuela confirmó la reanudación de los vuelos de repatriación para todos sus ciudadanos deportados, los cuales serán operados por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines. Esta medida se lleva a cabo luego de una solicitud formal presentada por la Administración de Trump. Con ello, se evidencia un avance en las relaciones entre ambos países.

Reabren los vuelos de repatriación de venezolanos desde EE. UU. tras petición de Trump

¡Atención! El Ministerio de Transporte de EE. UU. anunció, mediante un comunicado público, que se reanudarán los vuelos entre Phoenix, Arizona, y el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es la principal entrada aérea a Caracas, Venezuela. Esta decisión se llevó a cabo tras la suspensión de los traslados, dejando atrás las tensiones diplomáticas y restricciones aéreas entre Venezuela y EE. UU.

Vale resaltar que esta autorización para reactivar estos vuelos se ha dado en un momento político delicado. Como se recuerda, salieron ciertos rumores de que Nicolás Maduro habría discutido con Trump la posibilidad de recibir garantías de amnistía a cambio de facilitar su salida del poder. Pese a que no hay confirmaciones este diálogo, la reanudación de los vuelos de repatriación refleja acercamiento entre ambos.

El sorpresivo regreso de Eastern Airlines a la operación se está dando en medio de la crisis de conectividad aérea en Venezuela. Incluso, varias aerolíneas internacionales han reducido o suspendido sus servicios en el país. En consecuencia, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) suspendió la actividad aerocomercial de estas compañías.

¿Cuál es la finalidad de aceptar vuelos de repatriación de Venezuela a sus ciudadanos desde EE. UU.?

Ahora, el gobierno de Venezuela ha reanudado los vuelos de repatriación con el objetivo de ayudar a sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos a regresar a su nación natal.

No obstante, la sostenibilidad de estas operaciones estará sujeta a la evolución de las negociaciones políticas entre las administraciones de ambos países, así como a las condiciones del entorno regional, que sigue en medio de las limitaciones, sanciones y una inestabilidad en el tráfico aéreo internacional hacia el país de Maduro.

