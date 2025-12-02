¡Importante! Desde este 2025 y hasta el 2028, todos los recién nacidos podrán recibir un obsequio especial por parte del Congreso y del presidente Donald Trump. Este regalo se trata de un depósito de 1.000 dólares en una denominada "Cuenta Trump". Vale resaltar que esta sorpresiva iniciativa busca brindar un apoyo financiero a las familias en la llegada de los más pequeños.

EE. UU.: anuncian "Cuenta Trump" con saldo de 1.000 dólares y así puedes acceder al bono

Las “Cuentas Trump” son una herramienta inicial que tiene como finalidad fomentar el ahorro entre niños y familias, además de generar riqueza para afrontar los diversos gastos de la vida adulta. Estas cuentas forman parte del paquete de impuestos y gastos aprobado recientemente por el republicano, que incluye una variedad de planes de ahorro con beneficios fiscales.

Según los análisis de Morningstar, Tax Foundation y otras entidades, además de la información de 'US Today', el gobierno implementó la creación de cuentas para todos los bebés nacidos entre 2025 y 2028, las cuales serán financiadas con un depósito inicial de 1.000 dólares. Para acceder a estas cuentas, será suficiente que el recién nacido cuente con un número de Seguro Social.

EE. UU.: anuncian "Cuenta Trump" con saldo de 1.000 dólares y así puedes acceder al bono: Fuente: Americans Overseas.

Asimismo, se ha revelado que los padres y otras personas podrán realizar aportes anuales de hasta 5.000 dólares hasta que el menor cumpla 18 años. Los empleadores podrán contribuir con un máximo de 2.500 dólares, facilitando así alcanzar el límite establecido. También se permitirá que gobiernos estatales y locales, así como organizaciones benéficas, realicen aportes significativos.

Vale mencionar que las contribuciones a estas cuentas no podrán iniciarse hasta julio de 2026, y aún se están definiendo algunos aspectos adicionales. Para que los padres puedan reclamar la cuenta, se prevé que deban marcar una opción en su formulario de impuestos que indique que son padres primerizos.

Asimismo, se conoce que esta nueva legislación, aprobada por el gobierno Trump, estipula que los fondos de la denominada Cuenta Trump se invertirán en fondos de índice bursátil de bajo costo, los cuales reflejarán el rendimiento de índices como el S&P 500.

Director ejecutivo de Dell Technologies aportará más de 6000 millones de dólares al programa

Tras el anuncio, ahora existe una posibilidad de que el saldo del programa se aumente significativamente. Michael Dell, CEO de Dell Technologies, confirmó que destinará más de 6.000 millones de dólares a esta iniciativa, lo que se traduce en un aumento del valor de aproximadamente 25 millones de cuentas, cada una con un monto de 250 dólares, según lo informado este martes 2 de diciembre.

El presidente Trump, por su parte, ha expresado su deseo de que otros líderes del sector empresarial imiten esta acción de la compañía.