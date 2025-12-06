Atención: a partir de HOY, los ciudadanos de estos 19 países no podrán ingresar a EE. UU.

Recientemente, el gobierno de EE. UU, de Donald Trump, confirmó la suspensión de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos provenientes de 19 países que figuran en la lista de prohibición de viajes. Esta medida implica la paralización del procesamiento de las Green Card, que otorgan la residencia permanente, además de los trámites para obtener la ciudadanía entre otros trámites migratorios.

Atención: a partir de HOY, los ciudadanos de 19 países no podrán ingresar a EE. UU.

'El Cronista' y otros medios compartieron la última medida que tomó el gobierno en EE. UU.: ya no habrá, hasta nuevo aviso, nuevas solicitudes de inmigración por parte de los ciudadanos de 19 países. Vale mencionar que, entre los más perjudicados por este anuncio, son los extranjeros de Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia, considerados de tener "alta inestabilidad política y económica".

Todos los inmigrantes de estos 19 países no podrán ingresar a EE. UU. ¿Por qué?

La sorpresiva pausa en los trámites migratorios fue confirmada hace poco por Matthew Tragesser, el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Según sus declaraciones, el objetivo es asegurar que, "quienes se conviertan en ciudadanos, sean los mejores entre los mejores". Tragesser también señaló que la ciudadanía debe considerarse un privilegio y no un derecho.

Esta llamativa decisión afecta considerablemente a los procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios bajo la supervisión de la agencia. Por su parte, diversos Abogados especializados en inmigración han reportado un aumento en las cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización, lo que ha generado confusión entre los solicitantes.

Lista de los 19 países prohibidos en ingresar a Estados Unidos a partir de ahora

Vale mencionar que estas nuevas reglas podrían impactar negativamente en más de 1,5 millones de individuos con solicitudes de asilo en espera, así como a más de 50.000 personas que obtuvieron concesiones de asilo durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Esta situación genera preocupación entre quienes buscan refugio en el país de Trump, ya que las nuevas disposiciones podrían complicar aún más su situación legal y ocasionar mayores deportaciones. AQUÍ la lista completa de los extranjeros afectados de estos países: