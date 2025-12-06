0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: a partir de HOY, los ciudadanos de estos 19 países son VETADOS y NO podrán ingresar a EE. UU.

EE. UU. impactó a la comunidad de extranjeros al rechazar las solicitudes de inmigración de un grupo específico de personas. ¿Por qué se dio la radical medida?

Melanni Miranda
Atención: a partir de HOY, los ciudadanos de estos 19 países no podrán ingresar a EE. UU.
Atención: a partir de HOY, los ciudadanos de estos 19 países no podrán ingresar a EE. UU. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

Recientemente, el gobierno de EE. UU, de Donald Trump, confirmó la suspensión de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos provenientes de 19 países que figuran en la lista de prohibición de viajes. Esta medida implica la paralización del procesamiento de las Green Card, que otorgan la residencia permanente, además de los trámites para obtener la ciudadanía entre otros trámites migratorios.

Walmart de San Antonio: se reporta evacuación obligatoria por peligrosa amenaza.

PUEDES VER: ALERTA en Walmart de San Antonio: se reporta EVACUACIÓN obligatoria por peligrosa amenaza

Atención: a partir de HOY, los ciudadanos de 19 países no podrán ingresar a EE. UU.

'El Cronista' y otros medios compartieron la última medida que tomó el gobierno en EE. UU.: ya no habrá, hasta nuevo aviso, nuevas solicitudes de inmigración por parte de los ciudadanos de 19 países. Vale mencionar que, entre los más perjudicados por este anuncio, son los extranjeros de IránSudánEritreaHaitíSomalia, considerados de tener "alta inestabilidad política y económica".

EE. UU.

Todos los inmigrantes de estos 19 países no podrán ingresar a EE. UU. ¿Por qué?

La sorpresiva pausa en los trámites migratorios fue confirmada hace poco por Matthew Tragesser, el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Según sus declaraciones, el objetivo es asegurar que, "quienes se conviertan en ciudadanos, sean los mejores entre los mejores". Tragesser también señaló que la ciudadanía debe considerarse un privilegio y no un derecho.

Esta llamativa decisión afecta considerablemente a los procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios bajo la supervisión de la agencia. Por su parte, diversos Abogados especializados en inmigración han reportado un aumento en las cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización, lo que ha generado confusión entre los solicitantes.

Lista de los 19 países prohibidos en ingresar a Estados Unidos a partir de ahora

Vale mencionar que estas nuevas reglas podrían impactar negativamente en más de 1,5 millones de individuos con solicitudes de asilo en espera, así como a más de 50.000 personas que obtuvieron concesiones de asilo durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Esta situación genera preocupación entre quienes buscan refugio en el país de Trump, ya que las nuevas disposiciones podrían complicar aún más su situación legal y ocasionar mayores deportaciones. AQUÍ la lista completa de los extranjeros afectados de estos países:

    1. Afganistán
    2. Burundi
    3. Chad
    4. Cuba
    5. Eritrea
    6. Guinea Ecuatorial
    7. Haití
    8. Irán
    9. Laos
    10. Libia
    11. Myanmar
    12. República del Congo
    13. Somalia
    14. Sudán
    15. Sierra Leona
    16. Togo
    17. Turkmenistán
    18. Venezuela
    19. Yemen
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALARMANTES noticias sobre Walmart en Central Square: una persona llamó afirmando estar dentro con armas, ¿qué sucede ahora?

  2. ALERTA con tus hijos en Walmart de West Valley City: reportan ARRESTO de hombre por presunta lascivia contra un niño

  3. GRAN ALERTA en Walmart del área metropolitana: familia local queda traumatizada por un INCIDENTE que captaron en video

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano