Donald Trump y Melania Trump encendieron el árbol de Navidad de la Casa Blanca: brindan mensaje religioso a través de vidrio blindado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump encendieron este jueves las luces del tradicional árbol de Navidad en la Casa Blanca, marcando el inicio oficial de las celebraciones de fin de año en el corazón del país. Este evento anual, que reúne a artistas, políticos y familias, se celebró frente a un nutrido grupo de invitados, en un acto que combinó emoción, música y un fuerte mensaje político.

Protegidos por un vidrio blindado en medio del ambiente festivo, Trump aprovechó la ocasión para enviar un mensaje que combinó religión y política, destacando el retorno de la religión a Estados Unidos y el trabajo de las fuerzas federales para combatir el crimen.

Tradición y mensaje religioso en la Casa Blanca

El árbol de Navidad, un imponente Concolor de más de seis metros de altura, fue traído desde la granja de la familia Korson en Sidney, Michigan, y fue elegido tras un concurso de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad. Este evento no solo se trató de un acto simbólico, sino también de una oportunidad para Donald Trump de expresar su visión sobre la religión y el impacto de la fe en la sociedad estadounidense.

Trump y la primera dama encienden el árbol de Navidad en la Casa Blanca bajo estricta seguridad.

El mandatario, en un discurso cargado de referencias religiosas, proclamó que "la religión está volviendo a Estados Unidos", un mensaje que resonó especialmente entre los asistentes y que reflejó sus valores conservadores. Además, destacó que con el nacimiento de Jesús, "la historia de la humanidad cambió de la noche al día", enfatizando la importancia de honrar a cada niño como imagen de Dios.

Política y seguridad en un mensaje navideño

En un tono propio de su estilo, Trump aprovechó la ocasión para hacer referencias políticas, incluyendo un recordatorio de los logros de su administración. Entre estos, destacó la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los avances en infraestructura y seguridad, y la recuperación económica bajo su mandato. Además, hizo referencia al reciente tiroteo en Washington, donde un asilado afgano atacó a miembros de la Guardia Nacional, lo que desencadenó nuevas políticas migratorias en Estados Unidos.

Trump también expresó su respeto a los miembros de la Guardia Nacional afectados en el incidente y se mostró orgulloso de su gestión, afirmando que Estados Unidos está "más grande, mejor y más fuerte que nunca". La ceremonia no solo fue un acto de celebración navideña, sino también una plataforma para afirmar su postura política sobre temas clave como seguridad y migración.