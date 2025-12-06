- Hoy:
ALERTA en EE. UU.: ICE captura en Buffalo a fugitiva internacional buscada por narcotráfico en Ucrania
ICE en Buffalo arresta a extranjera fugitiva internacional buscada por tráfico de drogas en Ucrania, reforzando la seguridad en EE. UU.
Oficiales de Operaciones de Fugitivos de ICE Buffalo arrestaron a Anhelina Polishchuk, ciudadana ucraniana buscada internacionalmente, durante una operación realizada el 20 de noviembre. La mujer de 40 años era considerada un riesgo de fuga armado y peligroso, con una Notificación Roja de INTERPOL por tráfico de drogas en su país de origen.
Polishchuk ingresó a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en junio de 2023, aprovechando un programa de libertad condicional para ciudadanos ucranianos. Las autoridades de ICE y organismos internacionales identificaron que intentaba evadir la justicia, tras ser buscada por producción, transporte y posesión de narcóticos en Ucrania.
ICE asegura a la fugitiva para proteger a la comunidad
La directora interina de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE Buffalo, Tammy Marich, afirmó que "los delincuentes extranjeros no se aprovecharán de nuestras leyes de inmigración para evadir la justicia en sus países de origen". La operación refleja el compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad pública y evitar que individuos peligrosos circulen libremente por las calles de Nueva York.
ICE captura a fugitiva internacional en Buffalo.
Los agentes de ICE trabajan en coordinación con aliados policiales nacionales e internacionales, asegurando que quienes cometen delitos graves rindan cuentas. Polishchuk enfrenta cargos por tráfico de drogas y se encuentra bajo custodia mientras continúan los procedimientos legales correspondientes.
Contexto de las políticas migratorias y la acción de ICE
Las políticas migratorias de la administración anterior permitieron que extranjeros sin antecedentes penales, incluidos delincuentes como Polishchuk, ingresaran y permanecieran en EE. UU.. Esta situación facilitó que algunos buscados internacionalmente intentaran evadir la justicia bajo programas de libertad condicional.
Ahora, las facultades de ICE permiten identificar y detener a extranjeros peligrosos, reforzando la seguridad ciudadana y evitando que delitos graves afecten a residentes estadounidenses. La captura de Polishchuk evidencia la efectividad de la colaboración entre autoridades nacionales e internacionales.
