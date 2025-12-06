MUCHO CUIDADO en San Diego: ICE captura a inmigrante que conducía ebrio, provocó choque y mata a niña de 8 años

Brayen Alva-Rodríguez, un indocumentado de 25 años de origen guatemalteco fue capturado por las agencias migratorias luego de provocar un accidente automovilístico en San Diego, California, Estados Unidos, donde, además, perdió la vida una niña de 3 años. En la actualidad, el sujeto purga condena en prisión.

Accidente grave bajo la influencia del alcohol

De acuerdo al New York Post, Alva-Rodríguez conducía en elevados grados de ebriedad su auto Toyota Tacoma quien cruzó la línea doble amarilla en San Felipe Road cerca de Ranchita el pasado domingo ¿Cómo terminó todo? el vehículo se estrelló contra un Toyota Camry.

Eso no fue todo, pues el auto del inmigrante se estrelló contra un Ford F-350, con un remolque utilitario delante de él, pero en otro carril, provocando que la camioneta de nuestro infame protagonista se volcara, para luego estallar en llamas, informó la Patrulla de Carreteras de California, informe que recogió el San Diego Union-Tribune.

Alva-Rodríguez y su pasajero lograron salir del auto, pero con fuertes heridas por lo cual fueron trasladados a un hospital local. Sin embargo, la gracia del sujeto en estado de ebriedad dejó un saldo de 8 heridos, entre ellos 3 niños que iban atrás del Camry, pero con una niña de 8 años que perdió la vida.

Imagen de las consecuencias que dejó el choque iniciado por el indocumentado guatemalteco.

Sin embargo, el guatemalteco no es nuevo para el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego, pues descubrieron que en los registros sus apellidos están invertidos (Brayan Rodríguez Alva), ha sido acusado por asesinato en primer grado, pero también por homicidio vehicular grave, así como cargos por conducir bajo la influencia del alcohol, pero también provocar lesiones corporales a siete individuos relacionados al accidente.

Preso, pero no puede ser deportado

Previamente, el indocumentado ya fue acusado anteriormente por manejar bajo la influencia del alcohol en San Diego y Vista el pasado 6 de septiembre de 2020 y el 7 de abril de 2021, respectivamente. El New York Post señala que en el último incidente se incluyó un cargo de atropello y fuga. Eso sí, se desconoce hasta el momento la fecha exacta en que ingresó a los Estados Unidos.

Si te preguntas por su situación actual, el guatemalteco cumple condena en la Cárcel Central de San Diego con una fianza de más de 2 millones de dólares con audiencia pendiente para el próximo 7 de enero de 2026. Desde su arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de arresto para luego llevar a cabo el proceso de deportación, pero la oficina del Sheriff de San Diego negó tal solicitud ¿Por qué? pues al tener California la categoría de "santuario" impide que agencias federales como ICE coordinen con autoridades locales para, como en este caso, llevar a cabo una expulsión de territorio estadounidense.