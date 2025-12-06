Walmart culpa a Trump por alza de precios, pero este responde: "Cómanse los aranceles"

Era un hecho que con la aplicación de la política arancelaria de Donald Trump a diversos países, muchos productos que se consumen en el mercado interno de los Estados Unidos aumentarían sus precios, afectando establecimientos como Walmart, pero, particularmente, a sus clientes y ahora se suman demandas contra el gobierno federal que emprenden empresas como Costco.

Trump responde a acusaciones de Walmart

En su momento, cuando la Casa Blanca comenzó a desplegar la llamada "guerra arancelaría", principalmente, enfocada contra China (uno de los países que más exporta a los Estados Unidos), muchos de los productos subieron sus costos. Si hacemos memoria, a mediados de mayo de 2025 Trump respondió con dureza, particularmente, a Walmart por culpar al presidente por el alza.

"Walmart ganó miles de millones de dólares el año pasado, mucho más de lo esperado. Entre Walmart y China, deberían, como dicen, 'comerse los aranceles' y no cobrarles nada a sus valiosos clientes. Estaré atento, y sus clientes también", respondió en su momento por Truth Social.

En dicho mes, el portavoz de Walmart confirmó que comenzarían a subir sus precios a causa de los aranceles, todo ello como consecuencia del 10 por ciento a las importaciones de todos los países, además de aranceles adicionales más altos a 60 países desde abril pasado. Sin embargo, y como se sabe, Trump y su gobierno dieron marcha atrás o suspendiendo al momento de aplicar algunas tasas nuevas.

El CEO de Walmart, Doug McMillon, dijo entonces: "Haremos todo lo posible para mantener nuestros precios lo más bajos posible, pero dada la magnitud de los aranceles, incluso con los niveles reducidos anunciados esta semana, no podemos absorber toda la presión dada la realidad de los estrechos márgenes minoristas".

Walmart, Costco y otras empresas sufren las consecuencias de los aranceles de Donald Trump.

Costco demanda a gobierno de Trump por aranceles

Pero, Walmart no es el único negocio minorista que ha padecido al azote de los aranceles, Costco es uno de los más perjudicados, al punto que han presentado una demanda contra la administración Trump pidiendo un "reembolso completo", en caso de que la Corte Suprema elimine los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, ya que este ente aún evalúa impugnar la política arancelaría del mandatario republicano.

De hecho, el Departamento de Justicia dejó entrever en un informe que empresas como Costco y otras más, "tendrían derecho a reembolsos si los aranceles se declaran ilegales. El secretario del Tesoro, Scott Besent, declaró en septiembre que el departamento tendría que reembolsar 'aproximadamente la mitad de los aranceles'", dijo USA TODAY.

Ante la disyuntiva de cómo se llevaría a cabo el proceso de reembolsos en manos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, algunas empresas presentaron demandas con la finalidad de preservar sus derechos a reembolso antes del fallo de la Corte Suprema, en caso que limite este proceso a empresa que iniciaron acciones legales.

Sin embargo, y como detalla USA TODAY, demandar a un gobierno podría tener consecuencias en dañar las relaciones con el gobierno federal: "Hay tanta incertidumbre en este momento que el cálculo es: ¿Vale la pena presentar una demanda por la certeza adicional de que si se toma esta acción, estaremos en una mejor posición?", se preguntó Drew DeLong, director de política corporativa de Kearney Foresight.