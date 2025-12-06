0
LAMENTABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: nueva regla del DOT restringe el acceso a licencias comerciales a este grupo de extranjeros

Nueva normativa del DOT restringe el acceso a licencias comerciales CDL en EE. UU. a este grupo de personas. Solo ciertos tipos de visa podrán tramitarla.

Gabriela Zevallos
Nueva regla del DOT limita las licencias comerciales para ciertos inmigrantes.
Nueva regla del DOT limita las licencias comerciales para ciertos inmigrantes.
El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos implementó una nueva regulación que cambia drásticamente cómo los extranjeros pueden obtener licencias de conducir comerciales (CDL). La norma, vigente desde el 29 de septiembre de 2025, busca garantizar que solo quienes tengan estatus migratorio verificado puedan manejar vehículos de carga en territorio estadounidense.

El secretario del DOT, Sean Duffy, señaló que el proceso previo estaba "100% roto" y representaba un riesgo para la seguridad pública. Por ello, los estados deben suspender temporalmente la emisión de licencias no domiciliadas hasta cumplir con los nuevos procedimientos de verificación obligatoria.

Solo este grupo de inmigrantes pueden obtener la licencia CDL

Para cumplir con la nueva normativa del DOT, los inmigrantes que deseen obtener una licencia comercial (CDL) deben seguir ciertos requisitos específicos. A continuación, se detallan los pasos y condiciones que deben cumplir los solicitantes elegibles:

Licencias comerciales CDL

  • Solo los titulares de visas H-2A, H-2B y E-2 son elegibles.
  • Presentar un registro I-94 vigente.
  • Realizar todo el trámite en persona; no se permiten solicitudes por correo ni en línea.
  • Pasar una verificación obligatoria mediante el sistema SAVE para garantizar la autenticidad de la documentación migratoria.

El objetivo de la medida es limitar el acceso a quienes realmente cumplen con los criterios legales para manejar vehículos de carga, fortaleciendo la seguridad vial y protegiendo a las empresas de transporte de posibles irregularidades. Esta regla busca también estandarizar la emisión de licencias en todos los estados.

Quiénes quedan excluidos según la nueva regla

La normativa establece que quedan fuera los inmigrantes con estatus humanitario o temporal, incluyendo asilados, refugiados, beneficiarios de DACA y personas bajo TPS. Esto implica que miles de trabajadores que antes podían acceder a CDL ahora se encuentran completamente vetados.

El cambio ha generado preocupación entre comunidades de inmigrantes y empresas que dependen de estos trabajadores. La medida pretende cerrar los vacíos legales que permitían la emisión de licencias sin verificar el estatus, aunque al mismo tiempo limita significativamente las oportunidades laborales de ciertos grupos migratorios en EE. UU.

