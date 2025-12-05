Recientemente, la oficina del secretario de Estado de Illinois, en Estados Unidos, sorprendió al lanzar un comunicado que impacta a todos los que planeaban obtener su licencia de conducir en diciembre 2025. Esta decisión se ha llevado a cabo como una medida de precaución debido a las condiciones adversas que se presentan en las carreteras y que pondría en riesgo la seguridad de los conductores.

El anuncio que impactará en las licencias de conducir de Illinois en diciembre y en las oficinas de DMV

Atención: la oficina del secretario de Estado anunció, mediante sus redes sociales, la suspensión temporal de todas las pruebas de manejo en los centros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en Illinois. Esta radical medida se da como respuesta a las severas condiciones climáticas que están perjudicando al estado en estas últimas semanas.

Según reportes de Telemundo e información de 'La Nación', una tormenta dejó hasta seis pulgadas de nieve en el área de Chicago durante el fin de semana, seguida de otra nevada el lunes 1° de diciembre, la cual generó gran impacto en las diversas regiones del estado de EE. UU., incluyendo el norte, centro y sur.

Estas temperaturas bajas han contribuido a que muchas carreteras permanezcan cubiertas de nieve o hielo, de manera total o parcial. Por ello, las autoridades han decidido suspender o posponer los exámenes de manejo en casi todo Illinois. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para reanudar estas pruebas.

Asimismo, se ha recomendado que todos los automovilistas puedan comunicarse al 800-252-8980 previo a acercarse una oficina del DMV, para poder verificar su apertura y la disponibilidad de exámenes de manejo.

Costos de la licencia de conducir en Illinois

En Illinois, la normativa vigente establece que los aspirantes que obtengan su licencia de conducir deben completar tres etapas fundamentales: una prueba teórica, una evaluación visual y una prueba de manejo.

A continuación, estos son los costos asociados a la obtención de la licencia, los cuales varían según la edad del solicitante: