Atención con la nueva política de Trump para conseguir visa: tus redes sociales son la clave para ingresar a EE. UU.
La política es controvertida para muchos, pero quienes la defienden argumentan que es necesaria para validar a los solicitantes. Conoce desde cuando se implementará.
El gobierno de Donald Trump ha endurecido aún más su política migratoria y ahora las autoridades ha establecido como requisito indispensable en la solicitud de visa hacia los Estados Unidos el tener todas tus cuentas de redes sociales en "público".
LAMENTABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: nueva regla del DOT restringe el acceso a licencias comerciales a este grupo de extranjeros
¿Cuál es la finalidad de la revisión de redes sociales para obtener visa a EE. UU.?
SI no entiendes cuál es la finalidad de este proceso, pues se sustenta en que los oficiales consulares tiene la potestad de ver y analizar tu historial digital si eres solicitante de una visa hacia los Estados Unidos.
Ahora, el Departamento de Estado (DOS) argumenta que esta medida pretender "utilizar toda la información disponible en la evaluación y verificación de visas para identificar a los solicitantes inadmisibles de Estados Unidos, incluyendo a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública".
¿Desde cuándo aplica la revisión de redes sociales para la obtención de visas a EE. UU.?
Asimismo, si te preguntas cuándo comenzará a darse la aplicación de esta medida, pues empezará a llevarse a cabo desde el próximo lunes 15 de diciembre de 2025, pero ¿Cómo funciona? pues el solicitante de una visa a los Estados Unidos deben configurar la privacidad de sus perfiles de redes sociales de privado a "público".
Esta medida afectará a diversas, entre ellas para los estudiantes internacionales.
Ten en cuenta estos pasos a seguir, los cuales son de suma importancia para tu solicitud:
- Deshabilita el modo privado en tus perfiles de redes sociales con que cuentes, ya sea Facebook, TikTok, Instagram o cualquier otra.
- En el Formulario DS-160 declara todas las cuentas de redes sociales que utilizaste en los últimos cinco años.
- Asegúrate que haya coherencia entre la información dada y lo que se muestra en tus redes sociales.
¿A qué visas afecta la revisión de redes sociales?
En caso no sepas a qué tipo de visados afectará esta nueva medida para solicitar visa hacia los Estados Unidos, pues esta alcanzará para las solicitudes tipo H-1B y sus dependientes como la H-4, pero también para estudiantes y visitantes de intercambio como F, M y J.
- Visa H-1B: para empleadores que quieren contratar extranjeros no inmigrantes para trabajos especializados, modelo de moda con merito y capacidad.
- Visa H-4: para trabajadores titulares de visas H-1B. También disponible para cónyuges, hijos solteros, también permite acompañar al titular de la visa de trabajo.
- Visa F: para estudiantes internacionales que quieren estudiar a tiempo completo en los Estados Unidos, siempre que sea en una institución educativa certificada por SEVP.
- Visa M: para estudiantes extranjeros que quieren cursar estudios no académicos o vocacionales.
- Visa J: para migrantes que buscan participar en programas de intercambio educativo y cultural.
