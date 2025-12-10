Megaobra sin precedentes: El nuevo puente que unirá dos ciudades clave y moverá el comercio en EE.UU

América del Norte se prepara para sumar una conexión clave a su red comercial con la inminente apertura del Puente Internacional Gordie Howe, una megaestructura diseñada para unir Detroit con Windsor y aliviar uno de los cruces fronterizos más transitados del continente. El proyecto, que se encuentra en su etapa final de ejecución, apunta a convertirse en una pieza central del intercambio económico entre Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con informes oficiales, la construcción ya superó el 95% de avance y solo restan pruebas técnicas y la instalación de sistemas esenciales antes de habilitar el paso de camiones, automóviles y usuarios no motorizados. Una vez en funcionamiento, el puente permitirá agilizar el flujo de mercancías, reducir demoras y reforzar las cadenas logísticas que sostienen miles de millones de dólares en comercio bilateral cada año.

La megaobra unirá Detroit y Windsor con uno de los corredores fronterizos más modernos de América del Norte.

Un corredor estratégico para el comercio regional

El nuevo enlace fronterizo fue concebido para sumar capacidad y alternativas al saturado sistema actual. Con infraestructura moderna y controles aduaneros renovados, el puente buscará mejorar los tiempos de cruce y ofrecer mayor seguridad operativa para el transporte de carga pesada, un punto clave para sectores como el automotriz y el agroindustrial.

Por qué Canadá financió la obra

Aunque conecta a dos países, el costo principal de la construcción fue asumido por Canadá como una decisión estratégica. El objetivo: garantizar un cruce eficiente hacia su mayor socio comercial y asegurar un retorno a largo plazo mediante el cobro de peajes cuando la estructura entre en servicio. Las autoridades canadienses sostienen que la inversión permitirá fortalecer la competitividad del corredor frente a otros pasos fronterizos.

Quién administrará el puente

La operación del Puente Gordie Howe estará a cargo de la Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA), un organismo público canadiense creado específicamente para gestionar el proyecto. Esta entidad será responsable del mantenimiento, la seguridad y la administración de peajes, mientras que Estados Unidos intervendrá en los controles migratorios y aduaneros del lado norteamericano.

Cuándo se inaugura el Puente Gordie Howe

La apertura está prevista para 2026, una vez concluidas tareas como:

Instalación de sistemas eléctricos y de iluminación

Señalización vial y pruebas de seguridad

Montaje de drenajes y protecciones estructurales

Finalización del corredor peatonal y ciclista

Los complejos fronterizos de ambos países ya cuentan con carriles de inspección y equipamiento prácticamente listos.

Una conexión histórica entre Canadá y Estados Unidos

El puente lleva el nombre oficial de Gordie Howe, leyenda del hockey considerada un símbolo de unión entre ambas naciones. Tendrá seis carriles vehiculares, además de un paso gratuito para peatones y ciclistas, y se integrará directamente con la I-75 en Detroit y la autopista 401 en Windsor.

Con tecnología de señalización avanzada, sistemas de emergencia y diseño preparado para vehículos de gran porte, esta obra apunta a marcar un antes y un después en la movilidad y el comercio norteamericano.