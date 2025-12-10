Tiene solicitud de Green Card, pero ICE lo detiene en aeropuerto: aseguran que tiene antecedentes penales en México

Juan Antonio Nevarez-Porras se disponía a viajar con su hijo de 16 años hacia Nashville, Tennessee para visitar a su familia por Acción de Gracias, pero su decepción ha sido calvario cuando los agentes del Servicios de Inmigración y Controla de Aduanas (ICE) lo arrestaron y, pese a la defensa de su familia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos afirma que es un criminal.

Familia dividida el Día de Acción de Gracias

El hombre de 40 años que vive en Las Cruces cuenta con una solicitud de Green Card pendiente, pero pese a ello fue detenido en el aeropuerto de El Paso, según reportó Newsweek, además de revelar que desde 2016 es capataz de Renegade Contruction.

El motivo de su visita tenía por objetivo ver actuar a su cuñado en el Grand Ole Opry. Su hijo Jonathan de 16 es ciudadano estadounidense, y su esposa aseguró que su marido cuenta con visa de trabajo de 5 años emitida en marzo de 2025.

Para el gobierno Juan Antonio es un "criminal"

Sin embargo, la versión del DHS es distinta, ya que aseguran que el ciudadano mexicano tiene antecedentes penales que incluyen agresión, asalto, allanamiento ilegal y conducta desordenada: Tricia McLaughlin, portavoz de este organismo dijo a Newsweek: "En 2006, ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Columbus, Nuevo México. La autorización de trabajo no otorga ningún estatus legal en este país".

Los agentes del ICE tienen en custodia federal a Juan Antonio Nevarez-Porras en una cárcel de Nuevo México.

De acuerdo Frank Ray, cuñado de nuestro protagonista, aseguró que Nevarez-Porras fue detectado por la Administración de Seguridad y Transporte, luego entregado a la Patrulla Fronteriza y, posteriormente, transferido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): "El razonamiento que esgrimieron para detenerlo fue que no tenía documentación suficiente para un estatus legal, a pesar de que en marzo de este año le acababan de emitir una visa de trabajo válida por cinco años".

"Viajaba con Jonathan, de 16 años, ciudadano estadounidense y tuvo que presenciar este traumático suceso. Jonathan fue detenido por la Patrulla Fronteriza, pero fue entregado a mi padre en el aeropuerto (...) En el aeropuerto, los agentes de la Patrulla Fronteriza se comportaron de forma desagradable y grosera. Él comentó que los agentes de ICE habían sido buenos con él", dijo Alyssa Nevarez, esposa del detenido.

¿Qué pasará con Juan Antonio tras su detención?

Y agregó: "Él tuvo un cargo criminal de allanamiento en 2023 por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado (...) Me siento perdida, confundida, triste, con tantas emociones y sentimiento por todo. Juan se siente desesperado y desesperanzado, por supuesto, triste y asustado", sentenció la mujer con la cual Juan Antonio lleva 18 años de casado.

En la actualidad, la situación de Juan Antonio Nevarez-Porras es que se encuentra en custodia federal en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, Nuevo México y con su familia moviendo cielo y tierra para tenerlo en casa para enero de 2026.