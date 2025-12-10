0
EN VIVO
Real Madrid vs. Manchester City por Champions League
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Cusco por los playoffs Liga 1

¡ATENCIÓN! ¿Sabías que puedes obtener un iPhone gratis si recibes SNAP?: Descubre cómo acceder a Lifeline paso a paso

Lifeline, un programa federal, ofrece descuentos en servicios telefónicos e incluso iPhones gratis o con descuento para quienes reciben SNAP.

Gabriela Zevallos
Un programa federal ofrece descuentos en servicios telefónicos e incluso iPhones gratis para los que reciben SNAP.
Un programa federal ofrece descuentos en servicios telefónicos e incluso iPhones gratis para los que reciben SNAP. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

En tiempos difíciles, cada dólar cuenta, y los hogares de bajos ingresos pueden beneficiarse de una variedad de programas que les brindan apoyo adicional. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no solo ayuda con la comida, sino que también abre la puerta a beneficios adicionales que pueden mejorar tu vida diaria, como Lifeline.

EE. UU. implementa multa de $5,000 para inmigrantes detenidos tras entrar sin autorización.

PUEDES VER: MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos

Lifeline es una iniciativa federal administrada por la Federal Communications Commission (FCC) que ofrece descuentos en servicios telefónicos e incluso dispositivos inteligentes, como algunos modelos de iPhone, de forma gratuita o con un costo muy reducido. Si eres beneficiario de SNAP, este programa es una excelente opción para obtener un iPhone sin tener que pagar el precio completo.

¿Qué es el programa Lifeline?

Lifeline es un programa federal creado para ayudar a los hogares de bajos ingresos a mantenerse conectados, un aspecto esencial en la era digital. Ofrece un descuento mensual en servicios de telefonía e internet, y muchos proveedores certificados también incluyen un teléfono inteligente como parte del paquete, entre ellos modelos de iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8, y otros dispositivos similares.

SNAP

Un programa federal ofrece descuentos en servicios telefónicos e incluso iPhones gratis para los que reciben SNAP.

Lo mejor de todo es que si ya eres beneficiario de SNAP, calificas automáticamente para el programa, lo que elimina la necesidad de presentar trámites adicionales o pruebas de ingresos por separado.

¿Cómo solicitar un iPhone gratis a través de Lifeline?

Solicitar un iPhone gratuito o con descuento es un proceso sencillo y directo. Aquí te explicamos los pasos a seguir:

    1. Verificar elegibilidad: Si eres beneficiario de SNAP, Medicaid, SSI (Supplemental Security Income), Vivienda Pública Federal (Sección 8) o beneficios para veteranos, calificas automáticamente.
    2. Elegir un proveedor autorizado: Algunos de los proveedores más conocidos que participan en el programa Lifeline son: AirTalk Wireless,TAG Mobile, Cintex Wireless
    3. Completar la solicitud en línea: Debes ingresar tus datos básicos y cargar un documento que demuestre tu participación en uno de los programas calificantes.
    4. Recibir el dispositivo en casa: Una vez aprobada tu solicitud, el proveedor enviará el dispositivo directamente a tu domicilio, junto con la tarjeta SIM y las instrucciones para activar el servicio subsidiado por Lifeline, que incluirá llamadas, mensajes y datos móviles.

Elegir el proveedor adecuado

Una vez verificada tu elegibilidad, ingresa tu código postal en la página web del proveedor elegido para ver qué modelos de teléfonos están disponibles en tu área, ya que las ofertas pueden variar según el inventario. El formulario de solicitud es sencillo: solo tendrás que completar datos básicos y subir un documento que confirme tu participación en SNAP u otro programa calificado.

¿Qué sucede después de enviar la solicitud?

Una vez aprobada tu solicitud, recibirás el iPhone en casa junto con una tarjeta SIM y las instrucciones para activar el servicio de telefonía e internet subsidiado por Lifeline. Si hay modelos más recientes, como el iPhone 11 o iPhone 12, podrías obtenerlos con un copago reducido, dependiendo del proveedor y el inventario disponible en el momento de tu solicitud.

Lo más visto

  1. MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: esta nueva política de USCIS perjudica el plazo de los solicitantes de EAD nuevos

  2. PELIGRO para inmigrantes: Esto pasa si trabajas con el permiso laboral VENCIDO

  3. ICE intensifica la BÚSQUEDA de una familia en Texas tras deportar a su hija que venía de visita

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano