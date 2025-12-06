- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
¿Es el iPhone 17 el mejor teléfono de Apple para este 2025? Conoce sus especificaciones, colores y precio
Pese a ser el modelo más básico para este 2025, el iPhone 17 tiene especificaciones superiores y diferentes colores. Conoce cuánto te costará actualmente.
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo sus nuevos cuatro teléfonos emblemáticos: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, de estos cuatro modelos, uno de ellos es el más recomendable, no solo por su precio, sino también por sus especificaciones.
Si bien muchos sueñan con comprar el iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que el iPhone 17 es el teléfono ideal para aquellas personas que buscan un equipo de alta performance, pero con un precio más bajo. Además, sus cámaras 4K de 48MP te ofrecen un excelente resultado para redes sociales. ¿Quieres conocer sus detalles? Aquí todo al respecto.
PUEDES VER: Si quieres un celular Apple de gran tamaño, gran potencia y precio bajo: este iPhone con cámara 4K de 48MP es perfecto
Para empezar, debes saber que el iPhone 17 es un teléfono de gama alta con una pantaa de tipo OLED LTPO de 6.3 pulgadas, con una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de 3000 nits y True Tone.
Si hablamos de potencia para aplicaciones y videojuegos, este iPhone 17 llega con un procesador Apple A19, 8GB de RAM y 512GB de memoria interna. Lo mejor de todo es que este equipo llega con batería de 3692 mAh y carga de 40W por cable.
Colores del iPhone 17 de Apple. Foto: Apple
Pero, lo mejor de todo es que el iPhone 17 tiene doble cámara con 48MP: lente principal con gran angular de 120° y selfie de 18MP con auntoenfoque. Este teléfono te permite grabar videos en 4K a 60fps y fotografías de alta resolución tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el iPhone 17? El iPhone 17 estará disponible en color lavanda, azul neblina, salvia, blanco y negro. En iShop Perú, este teléfono tiene un precio de 4499 soles.
Precio del iPhone 17 de Apple. Foto: Apple
- 1
Las mejores aplicaciones para ver partidos de fútbol en vivo online 2024
- 2
¿Por qué pagarle a Netflix si esta web de streaming ofrece miles de series y películas GRATIS con solo un clic?
- 3
No necesitas gastar tanto dinero para tener este Samsung con cámaras 4K y funciones con IA: el mejor regalo para Navidad