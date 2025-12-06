0
EN VIVO
Barcelona vs Betis por LaLiga de España
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

¿Es el iPhone 17 el mejor teléfono de Apple para este 2025? Conoce sus especificaciones, colores y precio

Pese a ser el modelo más básico para este 2025, el iPhone 17 tiene especificaciones superiores y diferentes colores. Conoce cuánto te costará actualmente.


Daniel Robles
El iPhone 17 es uno de los mejores teléfonos de Apple y tiene varios colores. Conoce su ficha técnica y precio oficial.
El iPhone 17 es uno de los mejores teléfonos de Apple y tiene varios colores. Conoce su ficha técnica y precio oficial. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo sus nuevos cuatro teléfonos emblemáticos: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, de estos cuatro modelos, uno de ellos es el más recomendable, no solo por su precio, sino también por sus especificaciones.

Si bien muchos sueñan con comprar el iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que el iPhone 17 es el teléfono ideal para aquellas personas que buscan un equipo de alta performance, pero con un precio más bajo. Además, sus cámaras 4K de 48MP te ofrecen un excelente resultado para redes sociales. ¿Quieres conocer sus detalles? Aquí todo al respecto.

El iPhone 15 Plus es uno de los mejores modelos de Apple y su precio ha bajado en 2025.

PUEDES VER: Si quieres un celular Apple de gran tamaño, gran potencia y precio bajo: este iPhone con cámara 4K de 48MP es perfecto

Para empezar, debes saber que el iPhone 17 es un teléfono de gama alta con una pantaa de tipo OLED LTPO de 6.3 pulgadas, con una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de 3000 nits y True Tone.

Si hablamos de potencia para aplicaciones y videojuegos, este iPhone 17 llega con un procesador Apple A19, 8GB de RAM y 512GB de memoria interna. Lo mejor de todo es que este equipo llega con batería de 3692 mAh y carga de 40W por cable.

iPhone 17

Colores del iPhone 17 de Apple. Foto: Apple

Pero, lo mejor de todo es que el iPhone 17 tiene doble cámara con 48MP: lente principal con gran angular de 120° y selfie de 18MP con auntoenfoque. Este teléfono te permite grabar videos en 4K a 60fps y fotografías de alta resolución tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el iPhone 17? El iPhone 17 estará disponible en color lavanda, azul neblina, salvia, blanco y negro. En iShop Perú, este teléfono tiene un precio de 4499 soles.

iPhone 17

Precio del iPhone 17 de Apple. Foto: Apple

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Las mejores aplicaciones para ver partidos de fútbol en vivo online 2024

  2. ¿Por qué pagarle a Netflix si esta web de streaming ofrece miles de series y películas GRATIS con solo un clic?

  3. No necesitas gastar tanto dinero para tener este Samsung con cámaras 4K y funciones con IA: el mejor regalo para Navidad

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano