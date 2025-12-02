- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Barcelona vs Atlético
- Venezuela vs Perú
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Si quieres un celular Apple de gran tamaño, gran potencia y precio bajo: este iPhone con cámara 4K de 48MP es perfecto
Pese a ser un teléfono del 2023, el iPhone 15 Plus es uno de los mejores celulares de Apple. Su precio ha bajado demasiado y será tu mejor opción para esta Navidad 2025.
Los equipos de Apple, los famosos iPhone, son algunos de los teléfonos más valorados del mercado móvil y esto se debe a que son dispositivos con cámaras de alta definición y procesadores de alto rendimiento.
Para este 2025, la firma estadounidense presentó al mundo sus nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro equipos con grandes prestaciones y cámaras mucho más avanzadas. Sin embargo, su elevado precio, más de 2000 dólares en algunos mercados, ha generado que los usuarios busquen alternativas mucho más económicas.
Este es el caso del iPhone 15 Plus, un teléfono con una pantalla enorme de 6.7 pulgadas Super Retina XDR, además de una configuración bastante eficiente. Lo mejor de todo es que debido al paso de los años, su precio ha bajado de forma estrepitosa y por ello es la mejor alternativa para este 2025.
Pero, ¿por qué el iPhone 15 Plus sería un buen teléfono? Para empezar debes saber que cuenta con uno de los mejores chips desarrollados por Apple, el poderoso Bionic A16, el cual llega acompañado de 6GB de RAM, 512GB de memoria, en su versión más TOP, y una batería de 4383 mAh con una carga de 25W por cable.
El precio del iPhone 15 Plus. Foto: captura.
Esto no es todo, ya que este iPhone de Apple llega con un juego de cámaras muy potente. Su sensor principal es de 48MP y tiene un gran angular de 12MP con Teleobjetivo 2X y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías super amplias con estos lentes profesionales.
¿Qué precio tiene el iPhone 15 Plus en 2025? Actualmente puedes comprar este teléfono de Apple por 1899 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 563 dólares.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90