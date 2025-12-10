0
Real Madrid vs. Manchester City por Champions League
Sporting Cristal vs Cusco por los playoffs Liga 1

CONFIRMADO: Depositarán más de US$10.000 a quienes cumplan con este requisito

Un programa estatal otorga pagos mensuales de US$850 durante un año a artistas seleccionados del condado de Sacramento.

Dara Rojas
Artistas reciben pagos mensuales de US$850 por un año
Artistas reciben pagos mensuales de US$850 por un año
COMPARTIR

California puso en marcha un nuevo plan de asistencia económica enfocado en el sector cultural, con transferencias directas a cuentas bancarias de artistas que cumplan condiciones específicas. La iniciativa comenzó a aplicarse en septiembre de 2025 y busca sostener económicamente a creadores locales durante un año completo.

El beneficio consiste en depósitos mensuales garantizados, lo que convierte a este programa en uno de los apoyos más relevantes para trabajadores culturales en el estado durante el período 2025-2026.

Depósitos

El programa estatal supera los US$10.000 por beneficiario.

El requisito para recibir más de US$10.000

El plan, denominado Programa de Becas de Crecimiento Creativo, es coordinado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) y cuenta con un fondo superior a los US$2 millones. Los beneficiarios reciben US$850 por mes durante 12 meses consecutivos, alcanzando un total superior a los US$10.000 al finalizar el ciclo de pagos.

En total, fueron seleccionadas 200 personas, quienes continuarán recibiendo el dinero hasta agosto de 2026.

Quiénes fueron elegidos para el depósito

La convocatoria estuvo dirigida exclusivamente a residentes del condado de Sacramento que desarrollen actividades creativas de forma activa. Entre los criterios principales se incluyeron:

  • Ser mayor de 18 años
  • Vivir en el condado de Sacramento y demostrar residencia reciente
  • Ejercer una actividad artística dentro de las disciplinas habilitadas

El programa abarca 13 áreas culturales, entre ellas música, danza, teatro, cine, literatura, diseño, artes visuales, artesanales y proyectos interdisciplinarios.

Un apoyo flexible y sin restricciones

Uno de los aspectos destacados del programa es que el dinero no tiene un destino obligatorio. Según la OAC, los beneficiarios pueden usar los fondos para gastos personales, compra de insumos, formación profesional o desarrollo de proyectos creativos.

Esta autonomía busca brindar estabilidad financiera real, permitiendo que los artistas decidan cómo fortalecer su carrera sin condicionamientos administrativos.

Un programa clave para la cultura en EE.UU.

La iniciativa se posiciona como uno de los apoyos culturales más importantes del país en el actual bienio. Además de aliviar la carga económica, apunta a consolidar el ecosistema creativo local y asegurar la continuidad laboral de artistas en un contexto económico desafiante.

Para quienes calificaron, el programa representa no solo un alivio financiero, sino también un respaldo institucional directo y sostenido.

