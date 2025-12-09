¡Atención! Desde el 7 de noviembre, aproximadamente 250.000 inmigrantes se vieron privados de los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta situación ha impactado de manera significativa a diversas comunidades, siendo Katy, Texas, una de las más afectadas.

En esta ciudad, conocida como "Katyzuela", por la gran cantidad de venezolanos en el lugar, numerosos negocios y ciudadanos se han visto forzados a cerrar sus puertas, evidenciando las repercusiones de la actual crisis migratoria. ¿Qué tan grave es la situación actual en esta zona estadounidense?

Esta es la ciudad de EE. UU. con más venezolanos y cómo les perjudica las medidas migratorias

En estos últimos años, Katy, en Texas, la ciudad estadounidense que ha emergido como el núcleo de la diáspora venezolana. Según un informe del Houston Chronicle y 'La Nación, la población de origen venezolano se ha multiplicado por tres entre 2012 y 2022, alcanzando más de 50.000 personas en la región.

Vale resaltar que este crecimiento representa un aumento del 400% en la comunidad venezolana desde 2012. Los inmigrantes han encontrado diversas formas de mantener viva su cultura, organizando presentaciones musicales y ofreciendo camiones de comida típica venezolana en South Mason Road. No obstante, muchos se han visto afectados por las medidas migratorias.

En especial los extranjeros de esta comunidad tras el fin del TPS en 2021, lo cual ha generado un clima de incertidumbre entre sus miembros. Al respecto, Yolanda Alcozer, abogada de inmigración, comentó en Telemundo Houston que muchos se sienten preocupados por la finalización del TPS.

"Las personas están un poco asustadas por la terminación del TPS. Me preguntan qué hacer con sus propiedades, incluso cuando no es mi área", señaló.

Tras el retiro de venezolanos de Katy, se ha habilitado el mercado de viviendas

Por otro lado, en medio de la crisis, la agente inmobiliaria Alejandra Carlo reportó un aumento en la actividad del mercado de viviendas en esta zona.

"Las llamadas esta semana han sido para poner propiedades en el mercado. Hay más casas disponibles porque muchos (venezolanos) se han ido", señaló, reflejando así el impacto de la situación en el sector inmobiliario y los extranjeros.