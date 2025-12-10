- Hoy:
BUENAS noticias en Florida: Esta ciudad ya está entre las 10 con mejor clima de Estados Unidos
Un índice climático basado en datos oficiales ubicó a Key West como la única ciudad de Florida dentro del top 10 nacional.
Key West volvió a destacarse a nivel nacional luego de ser incluida entre las diez ciudades con el clima más equilibrado de Estados Unidos, de acuerdo con un índice climático especializado desarrollado por el meteorólogo Jan Null. El reconocimiento posiciona a la ciudad como la única representante de Florida en un ranking dominado mayoritariamente por localidades del estado de California.
El listado se basa en el Camelot Climate Index, una herramienta que compara condiciones atmosféricas de manera objetiva y permite evaluar el nivel de confort climático promedio entre ciudades estadounidenses.
Key West es la única ciudad de Florida en el top 10 climático.
Cómo se mide el "clima ideal" en Estados Unidos
El Camelot Climate Index no se apoya en percepciones subjetivas, sino en indicadores meteorológicos verificables. Para elaborar el ranking, el estudio analiza variables como temperaturas habituales, niveles de humedad, distribución de lluvias y estabilidad anual del tiempo.
La metodología emplea información histórica del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS) correspondiente al período 1981–2010, lo que permite una comparación sólida entre distintas regiones del país. Cada ciudad recibe un puntaje único que refleja moderación térmica, previsibilidad y baja exposición a extremos climáticos.
Las ciudades mejor posicionadas en el ranking
La clasificación publicada por el índice confirma el predominio del oeste estadounidense en términos de confort climático. Las primeras posiciones corresponden, en su mayoría, a ciudades de California, mientras que Key West logró ingresar en la décima colocación, destacándose por su perfil marítimo.
En el top 10 figuran:
- San Diego
- San Francisco
- Los Ángeles
- Sacramento
- Eureka
- Las Vegas
- Fresno
- Redding
- Galveston
- Key West
Además, solo tres ciudades más de Florida aparecen dentro de las primeras 30 posiciones del ranking, aunque lejos del podio.
Qué hace diferente al clima de Key West
Según el análisis técnico, el principal diferencial de Key West es su entorno oceánico, que actúa como regulador natural de la temperatura. Esta condición reduce la amplitud térmica anual y limita los picos de calor extremo que sí afectan a otras zonas del estado.
El informe destaca que la ciudad rara vez alcanza temperaturas superiores a los 35 °C (95 °F), un aspecto poco frecuente en el sureste del país. A ello se suma una combinación de humedad manejable, lluvias repartidas durante el año y una constante presencia de luz solar.
Impacto del ranking en la ciudad
La inclusión de Key West en este ranking refuerza su imagen como destino atractivo para vivir, invertir o vacacionar. Aunque el índice no implica beneficios legales ni políticas públicas, sí funciona como una referencia técnica utilizada en estudios urbanos, análisis inmobiliarios y evaluaciones de calidad de vida.
El propio creador del índice aclara que el concepto de “clima ideal” puede variar según preferencias personales, pero subraya que el Camelot Climate Index permite comparar ciudades bajo criterios científicos uniformes.
Qué refleja este resultado para Florida
El desempeño de Key West evidencia cómo su ubicación geográfica genera condiciones distintas dentro del propio estado. Mientras gran parte de Florida enfrenta mayores niveles de humedad y eventos climáticos extremos, la ciudad logra mantener un equilibrio climático poco habitual en la región.
Así, el ranking confirma que Key West no solo es un ícono turístico, sino también una de las ciudades con mayor estabilidad atmosférica en todo Estados Unidos, según mediciones oficiales.
