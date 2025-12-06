Alerta con la violencia de ICE en Arizona: federales rocían GAS PIMIENTA a congresista latina cuando iba a taquería en Tucson

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una vez más, está en el centro de la controversia cuando llevaban a cabo una redada alrededor de una taquería de Tucson, Arizona, Estados Unidos. Cuando un grupo de manifestantes llegaron al lugar para mostrar su rechazo a los federales emplearon gas pimienta para reprimirlos, estando entre los agredidos Adelita Grijalva, congresista demócrata.

¿Qué pasó cerca a la taquería de Tucson?

De acuerdo al propio ICE, el choque dejó dos de sus agentes heridos, pero, por su parte Grijalva utilizó las redes sociales para denunciar que le rociaron una sustancia que no pudo identificar, además de mostrar su indignación porque el personal de la agencia en cuestión actúa "sin transparencia ni rendición de cuentas", como recogió Los Angeles Times.

En sus cuentas de redes sociales, la congresista expuso lo sucedido: "Acabamos de encontrar a una comunidad que estaba protegiendo a su gente. Tenemos, yo diría quizás 40 agentes de ICE enmascarados en varios vehículos que la comunidad detuvo porque tenían miedo que se llevaran a la gente sin ningún tipo de aviso", comienza así su narración.

Seguidamente, cuenta el por qué estuvo en dicho lugar: "Yo estaba aqui, es el restaurante al que vengo una vez por semana, y fui rociada por un agente muy agresivo, empujada por otros, cuando yo no estaba siendo agresiva, estaba pidiendo una aclaración lo cual es mi derecho como miembro del Congreso. Cuando lo hice, pensé que estaría un poco mas tranquila, pero literalmente solo era una persona que hablaba en tono civilizado, los demás lo hacían en un tono grosero y solo puedo imaginar, si me están tratando asi, ¿Cómo están tratando a todos los demás?".

"Vimos a gente ser rociada directamente, yo misma y miembros de mi personal tenemos remanentes de lo que sea que nos hayan rociado (...) creo que esto es uno de los problemas mas grandes que tenemos. En esta comunidad tenemos a Trump que no tiene consideración por ningún debido proceso, el estado de derecho, ni la Constitución, está literalmente desapareciendo gente de las calles, arrestaron dos personas, no tenemos idea de a dónde van y quiero agradecer al Departamento de Policía de Tucson por venir y hacerse cargo del espacio una vez que ICE se fue".

Ahora, lo que vemos en otro video compartido por Grijalva en sus redes sociales es como ella avanza hacia un grupo de agentes de ICE, donde uno de estos disparaba una ráfaga que cae entre sus piernas y que comienza a expulsar una especie de humo, pero segundos después vemos a otro miembro de la agencia federal usa un aerosol para rociar sin medir riesgos a la congresista que estaba acompañada por su personal de seguridad, así como un par de periodistas.

Gobierno de Trump responde a congresista agredida

Cuando las imágenes se hicieron viral, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, lanzó un comunicado donde calificó de "turba" al grupo reunido en Tucson para bloquear el accionar de ICE, refutando a la congresista al asegurar que dos de sus agentes salieron heridos.

"Si sus afirmaciones fuera ciertas, esto sería un milagro médico. Pero, no lo son. No le rociaron gas pimienta. Estaba de alguien a quien rociaron gas pimienta mientras obstruía y agredía a las fuerzas del orden. Presentarse como miembro del Congreso no le da derecho a obstruir a las fuerzas del orden", dijo McLaughlin.

Finalmente, el informe de la policía de Tucson detalla que los agentes federales llegaron para rescatar a agentes especiales de investigación de la zona donde estaban congregados los manifestantes y que luego de emplear municiones químicas, los federales solicitaron apoyo de emergencia a las autoridades locales para evacuar la zona.