Donald Trump recibe polémico "Premio de la Paz" de la FIFA durante sorteo de la Copa Mundial 2026

El sorteo de la Copa Mundial 2026 se viene llevando a cabo y todo el mundo contiene al aliento para saber qué equipos formaran la fase de grupos, pero un hecho se robó las cámaras cuando el presidente de la FIFA entregó el primer "Premio de la Paz" a nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, provocando diversas reacciones en las redes sociales.

¿Merecido "Premio de la Paz"?

Sin embargo, seamos honestos, no había muchas sorpresas cuando la entidad dirigida por Gianni Infantino anunció la entrega de este galardón, sobre todo cuando argumentaron que este "recompensaría a individuos que han realizado acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz".

"Este es su premio, este es su premio de la paz", dijo Infantino y, pese a que en más de una vez destacó la labor del deporte y el fútbol como unificador en el mundo, el premio, según US News, se aleja del "enfoque tradicional de la federación en el deporte".

De hecho, el mandatario estadounidense, fiel a su estilo, confesó que aquél reconocimiento (acompañado de una medalla) era uno de "los grandes honores de mi vida (...) Más allá de los premio, Gianni y yo estábamos hablando de esto: salvamos millones y millones de vidas".

Vale recordar que durante su paso por la alfombra roja del Kennedy Center donde tiene lugar el sorteo, Trump fue consultado si es que la entrega del premio entraría en conflicto con sus planes de una posible invasión militar a Venezuela, a lo que el presidente de EE. UU. dijo:

"Puedo decirles que resolví ocho guerras, y la novena está por llegar, algo que nadie ha hecho antes (...) pero, de verdad, quiero salvar vidas. No necesito premios. Necesito salvar vidas" y, como resalta Deadline, si bien es cierto que ha sido clave en pocos conflictos, aseguran que sus afirmaciones de "resolver" guerras es, por decirlo menos, exageradas.

Trump quería el Nobel de la Paz

Cabe recordar que este premio de la FIFA llega a Donald Trump luego que quedara fuera de carrera para recibir el Nobel de la Paz tras ser descartado por el Comité Noruego del Nobel en octubre pasado y que, se supo por la prensa, aseguraba que merecía por las gestiones hechas en diversos conflictos como en Gaza o con lo sucedido entre Irán e Israel, así como su mediación en la guerra de Ucrania con Rusia.

Finalmente, el Nobel de la Paz de 2025 fue otorgado a María Corina Machado, la cabeza de la oposición venezolana contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro quien en su discurso reconoció el papel de Donald Trump por su "decisivo apoyo a nuestra causa".