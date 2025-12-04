LAMENTABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: estos son los trámites que el gobierno suspendió para ciudadanos extranjeros hasta nuevo aviso
Conoce cuáles son los trámites que EE. UU. suspendió para ciudadanos de 19 países de alto riesgo, incluyendo solicitudes de asilo, residencia y naturalización.
El 2 de diciembre, el gobierno de EE. UU. anunció la suspensión de todos los trámites migratorios, como solicitudes de asilo, residencia y naturalización, para ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo. La medida, que afecta a más de un millón de solicitantes, se basa en la Proclamación Presidencial 10949 y responde a preocupaciones de seguridad nacional. La suspensión impactará tanto a solicitantes dentro como fuera de EE. UU.
La medida suspende temporalmente varios trámites migratorios, como el ajuste de estatus, renovación de residencia y naturalización. Los expedientes de ciudadanos de los países afectados serán revisados exhaustivamente, lo que causará retrasos significativos. La USCIS ha indicado que todos los casos deberán pasar por una entrevista presencial y una nueva evaluación de antecedentes antes de continuar.
Los trámites suspendidos para ciudadanos extranjeros
El gobierno de EE. UU. ha implementado una medida que suspende de forma inmediata los trámites migratorios para ciudadanos o personas nacidas en 19 países considerados de alto riesgo en términos de seguridad nacional. Según el memorando oficial, la suspensión afecta a los siguientes procedimientos:
- Solicitudes de asilo político (Formulario I-589)
- Ajuste de estatus para residencia permanente (Formulario I-485)
- Renovación y reemplazo de tarjetas de residencia
- Solicitudes de naturalización para obtener la ciudadanía
- Permisos de viaje y documentos de reingreso
- Peticiones para preservar la residencia con fines de naturalización (Formulario N-470)
Todos estos trámites quedan suspendidos sin importar el momento en que se iniciaron, el estatus del solicitante o el tiempo de permanencia en EE. UU. El memorando especifica que todas las entrevistas requeridas no podrán ser eximidas para casos vinculados a personas de las nacionalidades afectadas, y que la revisión de antecedentes será exhaustiva y obligatoria para cada solicitante bajo esta medida.
¿Qué implica la revisión de los trámites suspendidos?
La decisión de suspender los trámites migratorios para ciudadanos de 19 países no es permanente, pero sí temporal. Los solicitantes tendrán que someter sus casos a un análisis profundo de antecedentes, que incluirá revisiones contra bases de datos de seguridad nacional, registros de actividades terroristas y organizaciones criminales. Además, las entrevistas de asilo no podrán ser dispensadas, y todos los solicitantes deberán asistir a una evaluación presencial.
La medida responde a incidentes recientes en los que personas originarias de países de la lista estuvieron involucradas en actividades violentas dentro de EE. UU., como atentados terroristas y crímenes graves. Esta situación ha llevado al gobierno estadounidense a implementar restricciones migratorias más estrictas, con el objetivo de proteger la seguridad nacional.
