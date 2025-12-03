ALERTA en Target y Walmart: Quesos rallados son retirados voluntariamente por posible CONTAMINACIÓN

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre un retiro voluntario de varios productos de queso rallado vendidos en cadenas nacionales como ALDI, Target y Walmart, debido a la posible presencia de fragmentos metálicos. La medida afecta a productos distribuidos en más de 30 estados, incluyendo Puerto Rico.

Target y Walmart quesos rallados

¿Qué productos de queso rallado están involucrados en el retiro?

Según la FDA, la empresa Great Lakes Cheese Co. Inc. inició el retiro el 3 de octubre debido a la posible presencia de fragmentos metálicos provenientes de la materia prima del proveedor. Los productos afectados incluyen mezclas y cortes de queso estilo italiano, estilo pizza, mozzarella, mozzarella con provolone y mozzarella con parmesano, disponibles en distintos tamaños y marcas privadas.

Los productos se vendieron en minoristas como ALDI, Target, Walmart, Publix y Sprouts, y su distribución abarcó 31 estados, incluidos California, Florida, Nueva York, Texas y Puerto Rico. La FDA mantiene una lista completa con los códigos UPC, las fechas de caducidad y los tamaños de los paquetes en su sitio oficial.

Nivel de riesgo del retiro, según la FDA

El 1 de diciembre, la FDA clasificó el retiro como Clase II, indicando que "el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles". Esta categoría señala que, aunque no se trata de un peligro extremo, el consumo de los productos retirados puede implicar riesgos para la salud.

Recomendaciones de seguridad para consumidores de Target y Walmart

La FDA aconseja a quienes tengan los productos en casa revisarlos y no entregarlos a otras personas, incluidos bancos de alimentos o mascotas. La agencia indica que "a menudo, los productos retirados del mercado pueden devolverse a la tienda donde se compraron para obtener un reembolso completo. De lo contrario, deséchelos correctamente; si están contaminados, envuélvalos bien antes de tirarlos a la basura".

Además, se recomienda limpiar y desinfectar las superficies que hayan estado en contacto con los alimentos y consultar a un profesional de la salud si se presentan síntomas después de su consumo.