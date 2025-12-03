Viajar sin Real ID en Estados Unidos podría vaciar tu bolsillo: mira AQUÍ el monto que debes de pagar

Con tantos cambios en las normas de viaje, muchos estadounidenses siguen confundidos sobre la Real ID. Esta identificación, que cumple con estándares federales, será obligatoria a partir de febrero de 2026 para abordar vuelos domésticos en Estados Unidos. Quienes no la tengan deberán pagar US$45 en el control de seguridad, según confirmó la TSA.

El cobro cubrirá la verificación adicional y los trámites administrativos que la agencia aplica a quienes presentan documentos no válidos a nivel federal. Inicialmente se había considerado un monto de US$18, pero el costo final es mucho más alto. La medida busca que el gasto no recaiga sobre los contribuyentes.

Tramitar la Real ID a tiempo evita filas, pagos y revisiones adicionales en aeropuertos de EE.UU.

¿Qué es la Real ID y cómo obtenerla?

La Ley Real ID se aprobó en 2005, tras los atentados del 11 de septiembre, y exige estándares más estrictos para las identificaciones estatales. Para obtenerla, el solicitante debe acudir en persona a un DMV con documentos que acrediten identidad, fecha de nacimiento, residencia y estatus legal en el país. La Real ID se identifica por la estrella en la esquina superior de la tarjeta.

Obtenerla ahora evita pagos extra, retrasos y filas largas en los aeropuertos, sobre todo cuando se acerque la fecha límite. Sin la Real ID, cada viaje doméstico implicará desembolsar US$45 adicionales en seguridad, por cada pasajero que no cumpla con el requisito.

¿Qué pasa con los indocumentados?

La tarifa no impedirá que inmigrantes indocumentados aborden vuelos internacionales, ya que la TSA utilizará otros métodos de verificación aceptados para este grupo. Aunque febrero de 2026 aún está a meses, lo recomendable es tramitar la Real ID lo antes posible para viajar tranquilo y sin sorpresas en los aeropuertos.

¿Cómo planificar tu viaje si aún no tienes Real ID?

Si aún no cuentas con la Real ID, es clave organizar tu viaje con anticipación. Considera tramitar la identificación en tu DMV local cuanto antes, ya que el proceso requiere cita, documentación completa y tiempo de espera. Esto te permitirá evitar el pago adicional de US$45 en los controles de seguridad de los aeropuertos.

Para quienes no puedan obtener la Real ID a tiempo, la TSA recomienda llevar pasaporte vigente u otros documentos federales aceptados. También es aconsejable llegar con tiempo extra al aeropuerto y estar preparados para verificaciones adicionales que podrían retrasar el embarque.