CAOS inesperado: mapache ebrio destroza una licorería y acaba desmayado en el baño
Un mapache entró a una licorería, bebió alcohol, causó destrozos y fue hallado inconsciente en el baño, desatando sorpresa entre clientes y autoridades.
Lo que comenzó como un llamado rutinario terminó convirtiéndose en uno de los episodios más insólitos del fin de semana en Ashland, Virginia. Agentes del condado de Hanover acudieron a una tienda de licores tras recibir un reporte de “actividad sospechosa”, pero al llegar descubrieron que el responsable no era un intruso cualquiera, sino un mapache que había perdido el control… literalmente.
Un visitante nocturno que entró por el techo
De acuerdo con las autoridades, el animal habría ingresado al local en plena madrugada luego de romper uno de los paneles del techo. Una vez dentro, bajó directamente hacia la zona donde se exhibían botellas de whisky y otras bebidas altas en alcohol. La combinación fue desastrosa: estanterías caídas, vidrios rotos, charcos de licor y un rastro que conducía hasta la parte trasera del negocio.
Autoridades quedaron sorprendidas por el inusual incidente
La escena del hallazgo: un mapache inconsciente en el baño
La empleada que abrió la tienda por la mañana se topó con la escena final: el animal tendido en el suelo del baño, completamente inmóvil. Las autoridades confirmaron más tarde que no se trataba de una lesión, sino de un episodio de “intoxicación severa”, según las primeras evaluaciones compartidas por el equipo local de control animal.
La oficial Samantha Martin, quien lideró la intervención y trasladó al mapache al refugio veterinario, describió el operativo como “uno de los más absurdos del año”. En sus declaraciones, bromeó: “Probablemente solo necesitaba dormir la resaca”.
Sin daños graves… más allá del orgullo
Tras varias horas de descanso, el animal despertó sin heridas y fue liberado en un área boscosa cercana. La agencia local aprovechó el episodio para recordar a la comunidad que la presencia de mapaches en zonas urbanas se ha vuelto más frecuente y que es importante asegurarse de que techos, áticos y accesos estén bien protegidos.
El caso rápidamente se volvió viral. Usuarios de redes sociales hicieron comparaciones con excesos típicos del feriado de Acción de Gracias y bromearon sobre el estado del animal, incluso rebautizándolo como “Rocky”, el mapache fiestero de Virginia.
En otro caso registrado meses atrás en Ohio, la policía encontró a un mapache dentro de un automóvil sosteniendo una pipa, situación que también generó titulares por lo inusual del comportamiento de los animales en zonas urbanas.
