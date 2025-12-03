ALERTA inmigrantes: USCIS publica la tabla 2025 con la prueba EXACTA que debes presentar por relación familiar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) estrenó para 2025 una versión actualizada de su guía oficial sobre cómo demostrar relación familiar en procesos migratorios. Este esquema detalla qué documentos y formularios necesita un ciudadano o residente que busca pedir a un familiar para una green card, una visa de prometido(a) o un visado K-3/K-4.

La actualización busca ordenar un proceso que, para muchos solicitantes, suele ser complejo: identificar qué parentescos califican, qué formulario corresponde a cada caso y cuáles evidencias son aceptadas para validar el vínculo.

La tabla 2025 redefine qué pruebas acepta USCIS para validar parentescos

El rol del formulario I-130 y cómo funciona el proceso familiar en 2025

Todo trámite familiar ante USCIS parte del mismo punto: el formulario I-130, la petición que certifica que existe un parentesco válido entre el solicitante y el beneficiario. Su aprobación no otorga estatus legal inmediato, pero sí fija la fecha de prioridad, que determina el turno del solicitante dentro del sistema de visas.

Aunque USCIS no publicó una lista exhaustiva de documentos específicos para cada tipo de vínculo como actas, partidas o certificados sí reorganizó de manera más clara las categorías familiares y los formularios requeridos. La guía de 2025 funciona como un mapa general para saber qué evidencia corresponde a cada tipo de solicitud.

Los formularios clave que USCIS exige según el parentesco y el beneficio

USCIS agrupa los casos según la relación familiar y el tipo de trámite que se desea realizar. Así quedó estructurado el esquema para 2025:

Para obtener una green card por petición familiar:

Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero)

(Petición de Familiar Extranjero) Formulario I-485 (Ajuste de Estatus)

(Ajuste de Estatus) Formulario I-864 (Declaración Jurada de Patrocinio Económico)

Para un prometido(a) y sus hijos menores de 21 años:

Formulario I-129F (Petición de Prometido(a) Extranjero)

Para cónyuges bajo visas K-3/K-4:

Formulario I-129F

Formulario I-130

Este ordenamiento permite que los solicitantes sepan, desde el inicio, qué ruta deben seguir según su tipo de relación familiar.

Quiénes pueden ser pedidos: así clasifica USCIS a los familiares elegibles

USCIS divide a los familiares en dos grandes grupos:

1. Parientes inmediatos

No tienen límites anuales de visas. Incluyen:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses

Hijos solteros menores de 21 años

Padres de ciudadanos mayores de 21

2. Categorías de preferencia familiar

Sí están sujetas a cupos y tiempos de espera. Se agrupan así:

F1: Hijos solteros (21+) de ciudadanos

Hijos solteros (21+) de ciudadanos F2A: Cónyuges y menores de residentes permanentes

Cónyuges y menores de residentes permanentes F2B: Hijos solteros (21+) de residentes permanentes

Hijos solteros (21+) de residentes permanentes F3: Hijos casados de ciudadanos

Hijos casados de ciudadanos F4: Hermanos de ciudadanos mayores de 21

En estos casos, la espera depende completamente de la fecha en que se presentó el I-130.

Cómo avanza un caso familiar en USCIS: la secuencia obligatoria

USCIS sostiene un proceso escalonado:

Una petición inicial (generalmente I-130) establece el parentesco.

Una vez aprobada y con una visa disponible, el beneficiario avanza al formulario correspondiente: I-485 para residencia, I-129F para prometidos, o incluso N-400 en caso de futuros trámites de ciudadanía.

Esta estructura permite que la agencia procese millones de solicitudes siguiendo un orden legal y uniforme.