Gobierno de Estados Unidos ANULA estos pasaportes por trámites pendientes: lista completa aquí
El IRS puede reportar a quienes tengan una deuda federal alta y, como consecuencia, el Departamento de Estado puede negar o cancelar sus pasaportes.
Aunque muchos lo desconocen, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede alertar al Departamento de Estado cuando una persona acumula una deuda tributaria elevada. Al recibir esa notificación, el gobierno puede negar la renovación del pasaporte, detener una solicitud en curso o incluso cancelar el documento si ya está activo.
Según la ley FAST Act, el IRS está obligado a reportar los casos más graves, especialmente cuando el contribuyente supera los $62,000 en impuestos, intereses y multas y ya existen acciones legales abiertas como un gravamen o embargo.
Tu pasaporte podría quedar inválido si ignoras avisos del IRS.
¿Cuándo tu deuda se convierte en un peligro?
El IRS clasifica como “deuda gravemente morosa” cuando:
- El monto supera $62,000 USD (2024)
- Ya hubo medidas legales para recuperar el dinero
- El contribuyente no responde ni acuerda pagos
En ese escenario, el pasaporte queda inmediatamente en riesgo.
¿Se puede evitar la cancelación del pasaporte?
Sí. Aunque no tengas todo el dinero, el IRS recomienda:
- Solicitar un plan de pago
- Disputar el monto si crees que hay errores
- Comunicarse con la agencia antes de ignorar las cartas
Cuando se demuestra intención de cumplir, el caso puede detenerse y el pasaporte continúa válido.
¿Qué pasa si necesitas un pasaporte urgente?
Si intentas solicitar o renovar el pasaporte con una deuda en estado crítico, la gestión quedará bloqueada hasta 90 días mientras resuelves con el IRS. Si no hay avances, el proceso se cierra definitivamente. La comunidad inmigrante ha manifestado preocupación ante estas medidas, ya que muchos contribuyentes desconocen que una deuda podría afectar directamente su estatus migratorio o limitar su capacidad para salir y entrar del país.
Abogados especializados recomiendan mantenerse al día con cualquier notificación recibida del IRS y buscar orientación profesional antes de que el problema se agrave. Organizaciones de apoyo han recordado que la falta de pago no es el único riesgo: ignorar los avisos es lo que puede desencadenar la acción del IRS.
Por ello, contar con un registro actualizado de dirección, revisar frecuentemente el correo y mantener copia de todos los documentos enviados al IRS puede ser clave para evitar la suspensión del pasaporte.
