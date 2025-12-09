- Hoy:
¡ÚLTIMO MINUTO! Tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky: un muerto y un herido durante los exámenes finales
Un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky dejó un muerto y un herido, interrumpió exámenes finales y reavivó la preocupación por la violencia armada en campus universitarios.
La violencia armada volvió a golpear a las instituciones educativas de Estados Unidos. Un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky dejó un muerto y un herido este martes 9 de diciembre en plena semana de exámenes finales, obligando a cerrar el campus y suspendiendo todas las actividades académicas.
El incidente ocurrió alrededor de las 3:35 p.m. en Young Hall, una residencia estudiantil, donde la policía respondió a un reporte de "agresor activo". Las autoridades confirmaron que el sospechoso está detenido, pero continúan recopilando información para ofrecer un comunicado oficial completo.
Un muerto y un herido en pleno campus universitario
El Departamento de Policía de Frankfort informó que agentes y equipos de seguridad llegaron rápidamente al lugar, asegurando el edificio y luego todo el campus. La universidad permanece cerrada mientras las autoridades procesan la escena.
Pánico en el campus tras tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky.
El gobernador Andy Beshear informó que estaba "al tanto de algunas lesiones", mientras que el subjefe de policía Scott Tracy confirmó que dos personas fueron alcanzadas por disparos, de las cuales una murió y otra resultó herida.
Estudiantes evacuados en medio de exámenes finales
El tiroteo ocurrió justo cuando los estudiantes se encontraban rindiendo sus exámenes finales antes del receso de invierno. Muchos debieron evacuar rápidamente residencias y salones, generando escenas de pánico y confusión.
Funcionarios de la universidad indicaron que aún trabajan en obtener "información precisa y completa" antes de emitir una declaración formal.
Un patrón preocupante
El tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, una institución históricamente afroamericana fundada en 1886, ocurre en un contexto preocupante. En octubre, dos universidades HBCU (instituciones históricamente negras) fueron escenario de ataques armados durante los fines de semana de regreso a casa.
En la Universidad Howard, en Washington, cinco personas resultaron heridas en un tiroteo cercano al campus. Un día después, un ataque en la Universidad Lincoln de Pensilvania dejó un muerto y seis heridos. Estos incidentes han elevado la alarma sobre la seguridad en campus universitarios, especialmente en instituciones con alta población afroamericana.
