PELIGRO en Nueva Jersey: ICE arresta a gemelos que amenazaron con matar a funcionaria del DHS

Un operativo federal encendió las alarmas en Nueva Jersey, luego de que dos hermanos gemelos fueran arrestados por emitir amenazas de muerte contra Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las autoridades revelaron que los jóvenes no solo apuntaron contra la funcionaria, sino que también incitaron en redes sociales a "dispararle al ICE en cuanto lo vean", lo que activó una rápida respuesta del DHS junto al equipo SWAT del Departamento de Policía de Absecon.

Gemelos detenidos tras amenazas terroristas

Los gemelos, identificados como Ricardo Antonio Roman-Flores y Emilio Roman-Flores, ambos ciudadanos estadounidenses, publicaron mensajes en línea donde amenazaban explícitamente con asesinar a McLaughlin. Además, alentaron a otros a atacar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Gemelos de Nueva Jersey fueron arrestados por amenazas contra una funcionaria del DHS.

La gravedad de las amenazas obligó a las autoridades a actuar de inmediato, ejecutando una orden de búsqueda y arresto durante la mañana de este jueves.

Cargos contra los hermanos

Las acusaciones contra Emilio Roman-Flores son especialmente severas. Enfrenta cargos por:

Posesión ilegal de un arma de asalto

Posesión de armas prohibidas

Conspiración

Amenazas terroristas

Coerción criminal

Amenazas

Acoso cibernético

Mientras que, Ricardo Antonio Roman-Flores, fue acusado de conspiración y amenazas terroristas. Ambos permanecen bajo custodia del Departamento de Policía de Absecon.

ICE advierte sobre un aumento extremo de amenazas

Tras el arresto, el director interino de ICE, Todd Lyons, emitió un fuerte mensaje: "Que esto sirva de advertencia a cualquiera que se atreva a amenazar o atacar a nuestros valientes agentes del orden público. Los encontraremos, los arrestaremos y los procesaremos con todo el rigor de la ley".

Lyons también alertó sobre un dato preocupante: las amenazas de muerte contra agentes federales han aumentado un 8000% en los últimos años, impulsadas, según dijo, por una "retórica extrema" en redes sociales y algunos sectores políticos.