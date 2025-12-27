DURO GOLPE de Trump a una familia venezolana: tras ser deportada, pasa la Navidad en la pobreza

La historia de Mariela Gómez refleja la dura realidad de miles de venezolanos que, tras años de perseguir el "sueño americano", se vieron obligados a regresar a su país. El regreso forzado, consecuencia de las políticas migratorias de Estados Unidos, la encontró celebrando la Navidad lejos de la estabilidad y seguridad que tanto había esperado.

Una familia venezolana deportada vive una Navidad de carencias

De acuerdo con The Associated Press, Mariela Gómez pasó la festividad en el norte de Venezuela por primera vez en ocho años. Aunque intentó mantener el espíritu navideño, su familia enfrentó limitaciones económicas significativas. Preparó una cena modesta, parecida a una lasaña, en lugar de las tradicionales hallacas venezolanas, y compró un patinete para su hijo.

"Lo que importa es que hay comida en la mesa, aunque sea humilde", dijo Gómez a The Associated Press, explicando que los altos costos y la falta de empleo hicieron imposible preparar la cena típica de su país.

El peligroso camino de regreso a casa

Gómez y su familia, integrada por su pareja y dos hijos, regresaron a Maracay el 27 de octubre tras un largo y riesgoso viaje. Según The Associated Press, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos después de cruzar desde México hacia Texas y, posteriormente, deportados.

Desde allí, comenzaron un recorrido peligroso por Centroamérica y Colombia hasta llegar a Venezuela, enfrentando condiciones extremas, como viajar sobre tanques de gasolina en barcos de carga y atravesar zonas selváticas.

Este viaje refleja la experiencia de millones de venezolanos que han abandonado su país debido a la crisis económica y social de la última década, marcada por la caída de los precios del petróleo y la corrupción.

Reencuentros y la promesa de un futuro mejor

A pesar de las dificultades, el regreso permitió a Gómez reunirse con su hija de 20 años, a quien no veía desde que salió del país. Durante la Navidad, compartieron charlas y bebidas, conscientes de que podrían separarse nuevamente pronto, cuando su hija migre a Brasil, según informó The Associated Press.

Mirando hacia el futuro, Gómez sueña con preparar hallacas para la víspera de Año Nuevo y encontrar un empleo estable. Sin embargo, sus prioridades principales para el próximo año son la salud y la seguridad de su familia, mientras enfrenta las secuelas de un regreso inesperado y forzado a Venezuela.