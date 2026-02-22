- Hoy:
ALERTA con el cambio de horario en California: fecha, a qué hora y qué estados ajustan los relojes a la temporada de verano
El cambio de horario en California, en EE. UU., se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, cuando los relojes se adelanten por la nueva temporada de verano.
¡Mucha atención! El cambio de horario resurge en California, en EE. UU., donde este 8 de marzo de 2026, los ciudadanos tendrán que adelantar sus relojes una hora para iniciar el horario de verano. Este ajuste es conocido como Daylight Saving Time y se repetirá el 1 de noviembre, cuando los residentes volverán a atrasar sus relojes para regresar al horario estándar. AQUÍ lo que debes tomar en cuenta.
Cambio de horario en California: fecha, a qué hora y qué estados ajustan los relojes en verano
Los medios internacionales han señalado que, en medio de la discusión sobre la posibilidad de establecer el horario de verano de manera permanente, los habitantes de California tendrán que seguir con el calendario federal vigente. Por ello, es necesario que conozcas las fechas clave, cómo ajustar sus relojes, qué dispositivos se actualizan automáticamente y cuáles requieren ajustes manuales.
Cambio de horario en California: fecha, a qué hora y qué estados ajustan los relojes en verano.
Para este año, el horario de verano en California comenzará el 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. se adelanta la hora a las 3:00 a. m. El horario estándar se restablecerá el 1 de noviembre, momento en el que a las 2:00 a. m. se retrocederá a la 1:00 a. m.
Cabe precisar que este importante y necesario cambio se aplica en todo el estado, abarcando tanto las principales ciudades como las áreas metropolitanas, donde la transición de la zona horaria de PST (Pacific Standard Time) a PDT (Pacific Daylight Time) es un proceso común que sea todos los años.
¿Cómo ajustar el calendario en California?
En marzo de este 2026, todas las personas de California podrán ajustar sus relojes una hora para dar inicio al horario de verano, un proceso conocido como "spring forward". A la 1:59 a. m. se deberá cambiar directamente a las 3:00 a. m. Para facilitar de aquella manera la transición. Además, se recomienda realizar el ajuste la noche anterior, antes de ir a dormir.
En tanto, el 1 de noviembre, todos volverán a atrasar sus relojes una hora, regresando de las 1:59 a. m. a la 1:00 a. m., lo que permitirá "recuperar" una hora de sueño.
- 1
